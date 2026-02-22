Ρέθυμνο:Ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερ και καλύτερο καρναβάλι της Κρήτης

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι: Έλα, «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» – Όλες οι τελευταίες οδηγίες

Τα πάντα έτοιμα για το πιο όμορφο και διασκεδαστικό τριήμερο της πόλης μας

Νέα ώρα για την μεγάλη παρέλαση: μεταφέρθηκε στις 13.00 το μεσημέρι

Όλες οι οδηγίες για ρεθυμνιώτες, επισκέπτες και καρναβαλιστές

Όλα έτοιμα είναι πλέον για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι του 2026 που με 32 ομάδες και 27 άρματα που ετοιμάστηκαν με αγάπη και μεράκι από τους χιλιάδες καρναβαλιστές υπόσχεται και φέτος ξεχωριστές στιγμές.

Μία μόνο μικρή αλλαγή κρίθηκε αναγκαία και αυτή έχει να κάνει με την ώρα έναρξης της μεγάλης παρέλασης.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε ότι αλλάζει η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.

Αντί 2μ.μ. όπως είχε προγραμματιστεί, η παρέλαση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα, στην 1μ.μ.

Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από μετεωρολόγους, ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει νωρίτερα η παρέλαση, καθώς προβλέπεται άστατος καιρός που δεν αποκλείει μία ελαφρά βροχόπτωση το απόγευμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται καταιγίδες ή άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε για την πιο ομαλή διεξαγωγή της κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αποφασίστηκε η έναρξη της παρέλασης μία ώρα νωρίτερα.

ΕΛΑ, ΓΙΝΕ, ΖΗΣΕ, ΝΤΥΣΟΥ Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ

Έλα, «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ»! Γιατί το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι ένας τόπος ονείρου. Εκφράζει μια πλούσια πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική παράδοση που έχει ρίζες πολλών αιώνων, ενώ παράλληλα είναι μια αφορμή ελεύθερης προσωπικής έκφρασης.

Σαν μια ανοιχτή αγκαλιά υποδέχεται τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, για να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν όπως ονειρεύονται, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όλοι μαζί αυτό το συλλογικό και μαγικά ονειρικό περιβάλλον.

To Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, διαμορφώθηκε μέσα από ζυμώσεις, σε ένα διαχρονικά πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, σε μια πόλη – το Ρέθυμνο – που αποτέλεσε κοιτίδα γραμμάτων και τεχνών, αφού είχε πάντα το χάρισμα να αγκαλιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από εδώ.

Μια πόλη, που ανέκαθεν μπορούσε να καταλάβει και να αποδεχτεί αυτές τις ιδιαιτερότητες, να τις ενσωματώσει στην δική της κουλτούρα και να προχωρήσει μπροστά, ανοιχτή σε νέες ιδέες. Ακόμα και στο Ρέθυμνο του 21ου αιώνα, οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινωνία στα πολιτιστικά δρώμενα, σε μία γόνιμη ανταλλαγή ιδεών. Άλλωστε, το Ρέθυμνο είναι η πόλη που πάντα προτρέπει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της να είναι ο εαυτός τους, να προχωράνε μπροστά και να κατακτούν τα δικά τους όνειρα.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, Μάνος Τσάκωνας κάλεσε τους ρεθυμνιώτες και τους επισκέπτες να συμμετέχουν στο καρναβάλι, να μην πτοηθούν από το κρύο και να είναι παρόντες σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Κρήτης.

Αναλυτικές οδηγίες για την κίνηση των οχημάτων, την στάθμευση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών την Κυριακή

Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα γίνεται η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων την Κυριακή ανακοίνωσε ο δήμος Ρεθύμνου, ενόψει του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026.

Έτσι, οι πολίτες – ρεθυμνιώτες και επισκέπτες – που θα φτάσουν στην πόλη μας πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣHΣ

Οι επισκέπτες της πόλης μας θα πρέπει να γνωρίζουν πως στην διάθεση τους κατά τη διάρκεια κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων θα λειτουργούν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στην αυλή του 1ου ΓΕΛ με πρόσβαση από την οδό Κονδυλάκη, στην αυλή του 2ου ΓΕΛ με πρόσβαση ανατολικά του σχολείου από την οδό Γεωργίου Σκουλά, οι χώροι στάθμευσης της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων και του Λιμενικού Ταμείου στο Εμπορικό Λιμάνι και στην μαρίνα, το νέο πάρκινγκ στην Λεωφόρο Σταμαθιουδάκη (Οικόπεδο Φραγάκη), στους χώρους στάθμευσης των κέντρων διασκέδασης Μέγαρο και Φάρος καθώς και στα πάρκινγκ του ΓΑΚ Γάλλου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Την ημέρα της μεγάλης παρέλασης, στις 22 Φεβρουαρίου 2026, θα εφαρμοστούν διακοπές κυκλοφορίας επί του άξονα που θα λάβει χώρα η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, δηλαδή, επί της Μ. Πορτάλιου από το ύψος τις οδού Σαουνάτσου επί της Εμμ. Πορτάλιου, της Λ. Κουντουριώτη της Ηγουμένου Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη). Επιπρόσθετα θα υπάρχουν διακοπές και σε οδούς που οδηγούν στον άξονα της παρέλασης.

Διαδρομή

Η κίνηση των οχημάτων από Δυτικά προς Ανατολικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς: Είσοδος από Κόμβο Ατσιποπούλου – Σταμαθιουδάκη – Κριάρη – Ιδαίου Άνδρου- Κουρμούλη- Δημητρακάκη –Μοάτσου – Ζυμβρακάκη – Αντ. Βασιλάκη – Θεοτοκοπούλου – Κολοκοτρώνη – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Πανεπιστημίου – Πορτάλιου – Μαχ. Σχολ. Χωρ/κής- Εμμ. Παχλά – Έξοδος από Κόμβο Αμαρίου.

Η κίνηση των οχημάτων από Ανατολικά προς Δυτικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς:

Α΄Διαδρομή (Αρχικά πριν το κλείσιμο της παραλιακής στο ύψος Δελφίνι-Μαρίνα):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών –Άρη Βελουχιώτη – Σοφ. Βενιζέλου – Ελευθερίου Βενιζέλου – Ιουλ. Πετυχάκη – Αρκαδίου –Κεφαλογιάννηδων – Σταμαθιουδάκη – Κόμβος Ατσιποπούλου.

Β΄Διαδρομή (Μετά την διακοπή κυκλοφορίας – από το Λιμενικό – και αφού γεμίσει το πάρκινγκ της Μαρίνας):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών Άρη Βελουχιώτη – Ελευθερίας- Κόρακα Καμάρα – Πορτάλιου – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Κ.Παλαμά – Καούνη – Καζαντζάκη – Σαθά – Κονδυλάκη – Χατζημιχάλη Γιάνναρη –Ψυχουντάκη Κόμβος Σπηλίου.

Περίπου τις μεσημβρινές ώρες όταν θα εξακριβωθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας ότι οι χώροι στάθμευσης είναι πλήρεις, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις εισόδους της πόλης του Ρεθύμνου (Κόμβος Ατσιποπούλου , Κόμβος Σπηλίου , Κόμβος Αμαρίου , Κόμβο Γάλλου και είσοδος μέσω της Παλιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου στο ύψος του Κόμβου Αμαρίου) . Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται στους χώρους στάθμευσης που έχουν οριστεί από το Δήμο Ρεθύμνου, ως εξής:

για όσους έρχονται από Δυτικά, προς το παλαιό λιμεναρχείο (τελωνείο), οικόπεδο Φραγάκη και χώρο γυμναστηρίου OCEAN,

για όσους έρχονται από Κόμβο Σπηλίου, το 1ο ΓΕΛ και

μετέπειτα θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας και ο κόσμος θα κατευθύνεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γάλλου και εν συνεχεία στα Κέντρα «ΦΑΡΟΣ», «ΜΕΓΑΡΟ» από όπου οι επισκέπτες της πόλης μας θα μεταφέρονται δωρεάν με λεωφορεία του ΚΤΕΛ στο κεντρικό σταθμό του ΚΤΕΛ.

Οι οδηγίες παρέχονται και μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου ανακοίνωσε την απόφαση για το πώς θα γίνεται η κυκλοφορία στην παραλία κατά τη διάρκεια του καρναβαλικού διημέρου (Σάββατο και Κυριακή).

Έτσι αποφάσισε τα εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

-Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη μέχρι την πλατεία Λυκείου Ελληνίδων από ώρα 22:00 της 21-02-2026 μέχρι ώρα 06:00 της επομένης ημέρας (22-02-2026).

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

-Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη μέχρι την πλατεία Λυκείου Ελληνίδων από ώρα 16:00 της 22-02-2026 μέχρι ώρα 06:00 της επομένης ημέρας 23-02-2026.

2.- Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

3.-Τα μέτρα της παρ.1 της παρούσας θα ισχύσουν τις αναγραφόμενες ημέρες και ώρες ενώ θα πραγματοποιείται ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Δ.Α. Ρεθύμνου εφόσον απαιτηθεί , για τις περιοχές ευθύνης της.

4.-Οι παραβάτες της παρούσας υπόκεινται στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 θα εκτελεστούν κατά μέσο όρο 240-250 δρομολόγια, μόνο για τη μεταφορά επισκεπτών από τα πάρκινγκ προς κέντρο και αντίστροφα.

Στους δρόμους του Ρεθύμνου θα βρίσκονται πάνω από 350 λεωφορεία όλων των τύπων από το Ρέθυμνο και τα Χανιά

Επί ποδός θα βρίσκεται σύσσωμο το προσωπικό Σταθμού στο Ρέθυμνο, ενώ θα υπάρξουν ενισχύσεις και την έδρα της Εταιρείας, τα Χανιά

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, λεωφορεία -όλων των τύπων με έμπειρους οδηγούς- θα είναι παραταγμένα στα πάρκινγκ των κέντρων «ΜΕΓΑΡΟ-ΦΑΡΟΣ» και στο ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΛΟΥ για τη ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ προς το κέντρο και αντίστροφα.

Παρόντες στα πάρκινγκ θα είναι και οι διαχειριστές (συντονιστές) των οχημάτων.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση που θα υπάρχει η μεταφορά θα είναι και μαζική, ακόμα και ανά 1 λεπτό εάν απαιτηθεί!

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων και τα έκτακτα δρομολόγια που έχουν σχεδιάστει για το 3ημερο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα, είναι αναρτημένο στο website του ΚΤΕΛ www.e-ktel.com, καθώς και στα social media της Εταιρείας σε Facebook, Instagram, Tik Tok και Χ.

