Ρέθυμνο:Με επιτυχία η εκδήλωση στο Γερακάρι του Δήμου Αμαρίου «Ταξιδεύω με ασφάλεια στο διαδίκτυο;»

Με μεγάλη επιτυχία, ουσιαστική συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στο Γερακάρι του Δήμου Αμαρίου, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ταξιδεύω με ασφάλεια στο διαδίκτυο;».

Τη διοργάνωση ανέλαβε το Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων της Π.Ε. Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου, τον Δήμο Αμαρίου, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, την Τοπική Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Γερακαρίου, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για συνεχή ενημέρωση γύρω από τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του Κέντρου Πρόληψης και Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Κρήτης, κ. Μιχάλη Σαρρή, ο οποίος αναφέρθηκε στον βασικό στόχο της καμπάνιας:

την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών που διαμένουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Όπως υπογράμμισε, η ανάδειξη των σύγχρονων κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η ψηφιακή αγωγή συνιστά βασικό άξονα πρόληψης και προστασίας για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες.

Τις εισηγήσεις άνοιξε η κα Λύβια Κουτσάκη – Τρουλλινού, Ψυχολόγος και Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία ανέδειξε τη σημασία της καλλιέργειας βασικών ατομικών δεξιοτήτων, όπως η αυτορρύθμιση και η κριτική σκέψη.

Όπως τόνισε, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό και ασφαλές εργαλείο στα χέρια παιδιών και εφήβων, εφόσον συνοδεύεται από σωστή καθοδήγηση και ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης, μειώνοντας έτσι τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε προβληματική χρήση.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του κ. Εμμανουήλ Σταυγιανουδάκη, Υπαστυνόμου Β΄ και Προϊσταμένου του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης, καθώς και του κ. Γεώργιου Κιαγιαδάκη, Υπαστυνόμου Β΄ του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σαφείς επισημάνσεις, ανέλυσαν ζητήματα ψηφιακής εγκληματικότητας, διαδικτυακής παρενόχλησης,

παραπληροφόρησης και έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο, παρουσιάζοντας παράλληλα συγκεκριμένους τρόπους προστασίας για ανήλικους και ενήλικους χρήστες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν με σαφήνεια και ουσιαστικό βάθος οι σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην πρακτική προστασία των χρηστών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους κινδύνους της ψηφιακής εγκληματικότητας, της διαδικτυακής παρενόχλησης και του εκφοβισμού, της παραπληροφόρησης, αλλά και της ανεξέλεγκτης έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Παράλληλα, αναλύθηκε η σημασία της καλλιέργειας κριτικής σκέψης, αυτορρύθμισης και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην τεχνολογία, ώστε το διαδίκτυο να λειτουργεί ως εργαλείο γνώσης, επικοινωνίας και δημιουργίας – και όχι ως πηγή κινδύνου. Οι εισηγητές τόνισαν ότι η ενημέρωση, η οικογενειακή στήριξη και η συνεργασία σχολείου και τοπικής κοινωνίας αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια ασφαλή και ισορροπημένη ψηφιακή παρουσία, ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και συμμετοχικό κλίμα, με το κοινό να θέτει ερωτήματα και να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν ουσιαστική ανάγκη για την τοπική κοινωνία.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκ μέρους της Μητροπόλεως παρευρέθηκε ο Πρωτοσύγκελος, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καραχάλιος, ενώ από τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων συμμετείχαν αρκετοί ιερείς.

Από τον Δήμο Αμαρίου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Ψαρουδάκης,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλάτιος Μοσχονάς και ο Αντιδήμαρχος Θεοχάρης Μανούσακης. Παρούσα ήταν επίσης η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Βαγγελιώ Γλαμπεδάκη. Από την Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου παρευρέθηκε ο Μανώλης Στρατιδάκης, ενώ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο οι Ηλίας Τζωρτζάκης και ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Μανιουδάκης.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο Πρόεδρος του Άνω Μέρους, Στέφανος Λινοξυλάκης, ο Ανθυπασπιστής του Α.Τ. Στέφανος Σρεφανάκης και, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μέρωνα, ο Σπύρος Γαλάνης.

Το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους, επισημαίνοντας πως η συνεργασία, η γνώση και η διαρκής ενημέρωση αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία προστασίας της κοινωνίας – και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων – απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στην άψογη φιλοξενία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς.