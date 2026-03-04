Ρέθυμνο:Ανοιχτή Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας από το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας διοργανώνει ανοιχτή ημερίδα το Σάββατο 7 Μαρτίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» (Ψαρρού 46), ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη γυναικεία παρουσία και τη συμβολή των γυναικών στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Διακεκριμένες ακαδημαϊκοί και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης θα τοποθετηθούν πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και την κοινωνία.

Πρόγραμμα Ομιλιών (18:00 – 20:00):

• Κατερίνα Κόπακα, Αρχαιολόγος, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας: «Γυναίκες στην Αρχαιολογική Έρευνα».

• Αντωνία Λουρεντζάκη & Rachel Milio, Έδρα TALOS ERA Chair in AI for SSH: «Τεχνητή Νοημοσύνη στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

• Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Φύλου.

• Υβόν Αλεξία Κοσμά, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού.

Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί Έκθεση Βιβλίου από τις 17:00 έως τις 20:30, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει ενδιαφέροντες τίτλους και να στηρίξει έμπρακτα τη φοιτητική πρωτοβουλία.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

• Πότε: Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

• Πού: Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» (Ψαρρού 46, Ρέθυμνο) & Online (Teams)

• Ωράριο: Έκθεση Βιβλίου: 17:00 – 20:30 | Ομιλίες: 18:00 – 20:00

• Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Η εκδήλωση αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής σκέψεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της γυναικείας προσφοράς στον ακαδημαϊκό χώρο.