Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω 2026

13 ντοκιμαντέρ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ταξιδεύουν

στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Trailer : https://youtu.be/P7DVPXpoyL8

Περιγραφές και παρουσιάσεις ταινιών εδώ : https://shorturl.at/69BBd

Συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις ταινίες μας :

https://shorturl.at/szZkh

Τα πάντα για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εδώ :

https://filmfestival.gr/el/tidf/

Για μια ακόμη χρονιά ξεκινά η δράση Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Αφετηρία – για Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά- το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Δεκατρία ντοκιμαντέρ –από τα περισσότερα από 150-που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «cineΜαθήματα» και «Αληθινές Ιστορίες / CreDoc» καθώς και του «Θερινού Σχολείου / Camp. Ντοκιμαντέρ

, Πολιτισμός, Παράδοση και Διατροφή της Κρήτης», του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζονται ως μια πρόταση στην Online πλατφόρμα προβολής του 28ουΦεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης από ( 5 έως 15 Μαρτίου 2026).

Tο Ντοκιμαντέρ αποτελεί στρατηγική επιλογή για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Η προφορική μαρτυρία, η τοπική ιστορία και η τεχνική του ντοκιμαντέρ αποτελούν πεδίο κοινό δράσεων, τόσο για να γνωρίσει η Εκπαιδευτική Κοινότητα την Τέχνη του ντοκιμαντέρ, όσο και για την διδασκαλία της Ιστορίας μ’ ένα σύγχρονο τρόπο.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, έχει επικεντρωθεί – στρατηγικά – τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με την σχολική κοινότητα της Κρήτης. Ντοκιμαντέρ με έμφαση στον άνθρωπο. Ντοκιμαντέρ για την τοπική ιστορία. Ντοκιμαντέρ με κυρίαρχο το στοιχείο της προφορικής μαρτυρίας.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και η ομάδα εκπαίδευσης και παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συναντιούνται σ’ ένα κοινό δημιουργικό ταξίδι γνωριμίας της τέχνης του ντοκιμαντέρ, αλλά και στοιχείων της τοπικής και της προφορικής ιστορίας. Ένα ταξίδι γεμάτο ανθρώπινες ιστορίες. Αληθινές ιστορίες.

Η δράση Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω 2026 ξεκινά από το 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε φεστιβάλ και άλλες κινηματογραφικές δράσεις. Περίπου είκοσι φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές δράσεις αναμένεται να φιλοξενήσουν –για μια ακόμη χρονιά- το πρόγραμμα στην Ελλάδα και Διεθνώς και αυτή τη χρονιά.

Το ταξίδι ξεκινά από το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5 έως 15 Μαρτίου 2026).

Όλες τις μέρες του Φεστιβάλ μπορείτε να δείτε σε ενότητες τα αγαπημένα ντοκιμαντέρ στην διεύθυνση https://shorturl.at/szZkh

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων ολοκλήρωσης του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των προφεστιβαλικών δράσεων του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Αποτελεί μέρος των ετήσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στο πλαίσιο της δράσης

Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω 2026

Τίτλος Σχολείο Διάρκεια

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΖΩΗ. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παράθυρα στο φως 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 13:10

Ρώτα με ότι θες Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας 13:27

Γιατί Μπορώ 22ο Νηπιαγωγίο Χανίων 11:54

Χέρια που σκορπίζουν φως 2ο ΓΕΛ Χανίων 12:13

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

Ψίθυροι Ιστορίας ΕΠΑΛ Καντάνου 13:09

Σινέ Ακπροπόλ,

ο Σινεμάς των Βουκολιών Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών 12:13

Πτυχές της Ιστορικής Διαδρομής της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής Χανίων 13:39

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ- ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΑ

Χίλια Καλώς Ορίσατε Γυμνάσιο Σούδας 13:53

Μια ζωή μουσικής Μουσικό Σχολείο Χανίων 15:16

Ένα σχολείο μετράει τ΄άστρα ΔΣ Παζινού 13:56

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΗ

Τα φουγάρα 1ο ΓΕΛ Χανίων 14:54

Το απολιθωμένο δάσος στο Σταυρό Ακρωτηρίου ΓΕΛ Ακρωτηρίου 11:56

Χώμα και νερό

Κινηματογραφική Ομάδα «Λαλίτσες»

Θερινό Σχολείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 8.13

Όλες οι ταινίες αποτελούν παραγωγή του 2025

Θεματική Ενότητα: Τοπική και Προφορική Ιστορία

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης / Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ταυτότητα Δράσης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με την σχολική κοινότητα της Κρήτης. Ντοκιμαντέρ με έμβαση στον άνθρωπο. Ντοκιμαντέρ για την τοπική ιστορία. Ντοκιμαντέρ με κυρίαρχο το στοιχείο της προφορικής ιστορίας.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και η ομάδα εκπαίδευσης και παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε ένα κοινό ταξίδι γνωριμίας της τέχνης του ντοκιμαντέρ αλλά και στοιχείων της τοπικής και της προφορικής ιστορίας. Ένα ταξίδι γεμάτο ανθρώπινες ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Ένα ταξίδι που γίνεται με συνέχεια και συνέπεια και φέρνει καρπούς στην κοινότητα του Ντοκιμαντέρ.

Μέσα από τα σχετικά προγράμματα μας έχουν παραχθεί περίπου 140 ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια. Το καθένα μοναδικό. Το καθένα διαφορετικό.

Τα τελευταία δύο χρόνια επιλέγουμε δέκα – δώδεκα από αυτά, δημιουργούμε μια ενότητα, ξεκινώντας ένα δημιουργικό ταξίδι από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Ένα ταξίδι με 15-20 σταθμούς ετησίως σε Φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Ένα ταξίδι σε φεστιβάλ και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις –τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς-όπου προτείνουμε να προβληθεί αυτή μας η κινηματογραφική πρόταση.

Ενότητα από 10- 12 ντοκιμαντέρ –διάρκειας περίπου 10 λεπτών το καθένα- που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων από Κινηματογραφικές ομάδες σχολείων από Χανιά και Ρέθυμνο με την διδασκαλία και την εποπτεία της εκπαιδευτικής και δημιουργικής ομάδας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Οι ομάδες συμμετείχαν σε ενιάμηνα σχετικά προγράμματα.

Σενάριο – Σκηνοθεσία

Κινηματογραφικές ομάδες σχολείων από Χανιά και Ρέθυμνο με την διδασκαλία και την εποπτεία της εκπαιδευτικής και δημιουργικής ομάδας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Θεματικές Ενότητες

Τοπική και Προφορική Ιστορία, Σχολική Ζωή, Σύγχρονη και Διαφοροποιημένη παιδαγωγική, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Μαθητές με Αναπηρία, Ανθρώπινες Ιστορίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός Ντοκιμαντέρ : 10-12 / Είδος Αρχείου : mp4 ή dcp

Γλώσσα : Ελληνικά / Υπότιτλοι : Αγγλικά

Συνολική Διάρκεια : περίπου 120 λεπτά

Κινηματογράφηση : Κώστας Κοσμαδάκης, Ελπινίκη Ζαϊρα, Μανώλης Λεβεντέλης

Μοντάζ : Κώστας Κοσμαδάκης , Πάτρα Βεργεράκη,

Σύμβουλος Σεναρίου : Άγγελος Κοβότσος / Γραμματεία Παραγωγής : Σοφία Νεμπαυλάκη

Σχεδιασμός και Συντονισμός Προγράμματος : Ματθαίος Φραντζεσκάκης