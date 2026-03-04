7ος διεθνής αγώνας ορειβατικού σκι Pierra Creta στον Ψηλορείτη με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Ο 7ος διεθνής αγώνας ορειβατικού σκι Pierra Creta επιστρέφει δυναμικά στον Ψηλορείτη το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, συγκεντρώνοντας περίπου 230 αθλητές από 15 χώρες και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα χειμερινά αθλητικά γεγονότα της νότιας Ευρώπης.

Η διοργάνωση, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ορειβατική και αγωνιστική κοινότητα, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως το νοτιότερο πεδίο ορειβατικού σκι στην Ευρώπη. Το ανάγλυφο και οι ιδιαίτερες συνθήκες χιονιού δημιουργούν ένα μοναδικό αγωνιστικό περιβάλλον, ικανό να προσελκύσει αθλητές υψηλού επιπέδου, αλλά και φίλους του βουνού που επιθυμούν να ζήσουν από κοντά την ένταση και την αυθεντικότητα του αθλήματος.

Πέρα από το αθλητικό σκέλος, το Pierra Creta λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ αθλητών, τοπικών φορέων, εθελοντών και κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συλλογική προσπάθεια. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη στρατηγική ανάδειξης της Κρήτης ως προορισμού αθλητικού και χειμερινού τουρισμού, παρουσιάζοντας μια διαφορετική, αυθεντική και δυναμική εικόνα του νησιού πέρα από τη θερινή περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις μέσω των καναλιών επικοινωνίας της διοργάνωσης.



https://www.instagram.com/pierracreta/?hl=el

https://www.facebook.com/pierracreta/?locale=el_GR

https://www.youtube.com/c/PierraCreta