Δήμος Ηρακλείου:Βράβευση της ΔΕΠΑΝΑΛ για την στήριξη της στην κρητική οινοποιία

Βραβείο στη ΔΕΠΑΝΑΛ απένειμε το Σωματείο Οινοποιών Wines of Crete για την στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Επιχείρησης να προσφέρει στα καταστήματα εστίασης αποκλειστικά κρητικές ετικέτες εμφιαλωμένων κρασιών, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα τον τοπικό αμπελώνα και την κρητική οινοποιία.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «ΟιΝοτικά Ηρακλείου 2026», που πραγματοποιήθηκε στις 27–28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Το βραβείο παρέδωσε η Διευθύντρια του Σωματείου Έλλη Γκίκα, και το παρέλαβαν ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη.

Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη της αγοράς, στη διαμόρφωση ωφέλιμων συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην ενίσχυση ενός παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται στην αυθεντικότητα, στην προβολή της ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό, η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ στηρίζει τους παραγωγούς του νησιού, την κυκλική οικονομία και τη μείωση των μεταφορών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με επιλογές που εκφράζουν αυθεντικά το μικροκλίμα και την ιστορία του νησιού. Τα δημοτικά της καταστήματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ταυτότητας για το Ηράκλειο ως σύγχρονο γαστρονομικό και πολιτιστικό προορισμό.