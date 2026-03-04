Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Βράβευση της ΔΕΠΑΝΑΛ για την στήριξη της στην κρητική οινοποιία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βραβείο στη ΔΕΠΑΝΑΛ απένειμε το Σωματείο Οινοποιών Wines of Crete για την στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Επιχείρησης να προσφέρει στα καταστήματα εστίασης αποκλειστικά κρητικές ετικέτες εμφιαλωμένων κρασιών, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα τον τοπικό αμπελώνα και την κρητική οινοποιία.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «ΟιΝοτικά Ηρακλείου 2026», που πραγματοποιήθηκε στις 27–28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Το βραβείο παρέδωσε η Διευθύντρια του Σωματείου Έλλη Γκίκα, και το παρέλαβαν ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη.

Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη της αγοράς, στη διαμόρφωση ωφέλιμων συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην ενίσχυση ενός παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται στην αυθεντικότητα, στην προβολή της ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό, η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ στηρίζει τους παραγωγούς του νησιού, την κυκλική οικονομία και τη μείωση των μεταφορών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με επιλογές που εκφράζουν αυθεντικά το μικροκλίμα και την ιστορία του νησιού. Τα δημοτικά της καταστήματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ταυτότητας για το Ηράκλειο ως σύγχρονο γαστρονομικό και πολιτιστικό προορισμό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Ανοιχτή Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας...

0
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το 14ο...

13 ντοκιμαντέρ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του...

0
Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω 2026 13 ντοκιμαντέρ από τα...

Ρέθυμνο:Ανοιχτή Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας...

0
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το 14ο...

13 ντοκιμαντέρ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του...

0
Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω 2026 13 ντοκιμαντέρ από τα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Εκδήλωση στο Θέρισο για την Επανάσταση του 1905
Επόμενο άρθρο
7ος διεθνής αγώνας ορειβατικού σκι Pierra Creta στον Ψηλορείτη με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST