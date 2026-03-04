Αναζήτηση
Χανιά:Εκδήλωση στο Θέρισο για την Επανάσταση του 1905

Από: Team Πολ. Κρήτης

Επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1905 στο Θέρισο, πραγματοποιείται το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 11 το πρωί στο ιστορικό χωριό. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και ο Σύλλογος «Η Επανάσταση του Θερίσου 1905».

Ομιλητής θα είναι ο Αντώνης Σκαμνάκης, καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Το επαναστατικό κίνημα του Θερίσου στον κρητικό και ελλαδικό Τύπο: Όψεις και αντιθέσεις». Μέλη του Συλλόγου «Η Επανάσταση του Θερίσου 1905» θα αποδώσουν ριζίτικο τραγούδι, μαθητές και μαθήτριες από τα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου θα τιμήσουν την ιστορική επέτειο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Μουσείο–Στρατηγείο της Επανάστασης.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια, στο άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία του χωριού, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Λεζάντα: Ο Βενιζέλος επαναστάτης: ανδριάντας στην πλατεία του Θερίσου, έργο του Νικηφόρου Βοσκάκη (1994).

