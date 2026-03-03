Υπόθεση Καλλέργη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Στην προφυλάκιση της 50χρονης μεσίτριας και του 57χρονου συντρόφου της προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας στο Ηράκλειο, μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση κακουργηματικής απάτης σε βάρος του επιχειρηματία Σπύρου Καλλέργη. Η δικογραφία αφορά ποσό που, σύμφωνα με τις Αρχές, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Καλλέργης έβαλε τέλος στη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2025, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό και δικαστικό ενδιαφέρον. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας. Είχε προηγηθεί αξιοποίηση οικονομικών στοιχείων και δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες που συνδέονται με το ζευγάρι, σε περιοχές της Εύβοιας και της Δυτικής Ελλάδας, κατασχέθηκαν τραπεζικά παραστατικά εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές. Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της χαρτογράφησης της διαδρομής των χρημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να διερευνούν τόσο την πλήρη διαδρομή των χρηματικών ποσών όσο και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων που ενδέχεται να εξαπατήθηκαν με παρόμοιο τρόπο.