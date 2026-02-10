Ρέθυμνο:Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Παιδικού Καρκίνου15 Φεβρουαρίου «Η ζωή είναι στο χέρι σου, δώρισέ την»,

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

« Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΔΩΡΙΣΕ ΤΗΝ!»

Οι προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας, διοργανώνουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου την ημερίδα «Η ζωή είναι στο χέρι σου, δώρισέ την», σε συνεργασία με τους «Δότες Ζωής» ΣΕΑ Ν. Ρεθύμνης, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και επίσημο συνεργάτη του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» – Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ (Ψαρρού 46).

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνεργαζόμαστε με επιστήμονες που συμβάλλουν καθημερινά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, αλλά και στη μελέτη της θέσης του ανθρώπου στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ομιλίες θα πραγματοποιήσουν:

● Η Ελισάβετ Γιαννούση, Παιδίατρος, MSc «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων», Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρεθύμνου και Πρόεδρος της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας, η οποία θα παρουσιάσει τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις και τον ρόλο των μεταγγίσεων και των μεταμοσχεύσεων στον παιδικό καρκίνο.

● Η Μαρίτα Αβερικίου-Κασιμάτη, Ιατρός Ακτινολόγος και Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου, η οποία θα αναδείξει την αξία της προσφοράς στην ανθρώπινη ζωή.

● Η Άρτεμις Καρναβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θα προσεγγίσει τον φόβο της ασθένειας και τη διαχείρισή του μέσα από την ιστορική και αρχαιολογική διάσταση.

Απώτερος στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας σε ζητήματα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένας αιμοδότης μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Η διαδικασία της αιμοδοσίας είναι απλή, ασφαλής και σύντομη. Ποιος είναι, λοιπόν, ο λόγος να την αναβάλουμε;

Το κάλεσμα αυτό είναι ξεχωριστό. Η αναβολή για «την επόμενη φορά» μπορεί να σημαίνει την αναβολή στο εξιτήριο για την ελευθερία ή ακόμη και στο δικαίωμα για ζωή.

Όλοι, δυνητικά, μπορούμε να βρεθούμε στη θέση ενός συνανθρώπου μας οποιαδήποτε στιγμή. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφύγουμε το αναπόφευκτο, αλλά να το αντιμετωπίσουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αν αυτός ο τρόπος είναι τόσο απλός, τι εμποδίζει έναν νέο άνθρωπο που διεκδικεί τη ζωή να τη χαρίσει;

Έναν άνθρωπο που μπορεί, να προσφέρει;

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αρκεί μια πράξη λίγων λεπτών για να χαρίσουμε χαμόγελα που θα φωτίσουν τα δικά μας. Μια πράξη με αξία, ενσυναίσθηση, ανθρωπιά

Και πάνω απ’ όλα… ΖΩΗ!

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 έως 13:00 Αιμοδοσία & Εγγραφές εθελοντών δωρεάς μυελού των οστών

ΟΜΙΛΙΕΣ

17:00 Ώρα προσέλευσης & Χαιρετισμός

17:15 Άρτεμις Καρναβά

Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Αρρώστιες και θεραπείες στο αρχαίο και νεότερο Παρελθόν»

17:35 Συζήτηση

17:45 Μαρίτα Αβερικίου-Κασιμάτη

Ιατρός Ακτινολόγος, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου

«Μεταμόσχευση μυελού των οστών – Εθελοντική προσφορά αιμοποιητικών κυττάρων»

18:15 Ελισάβετ Γιαννούση

Παιδίατρος, MSc «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων», Διευθύντρια Παιδιατρικής κλινικής ΓΝ Ρεθύμνου, Πρόεδρος Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας

«Παιδικός καρκίνος: θεραπευτικές εξελίξεις και ο ρόλος των μεταγγίσεων και της μεταμόσχευσης»

18:35 Συζήτηση