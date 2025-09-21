Ρέθυμνο:«Ποδηλατούμε για τη ζωή – Τρέχουμε για τον Κρίστιαν»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη ποδηλατοβόλτα της πόλης μας, που φέτος αποκτά μια ξεχωριστή κοινωνική διάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ειδικός κουμπαράς, όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει για έναν ιερό σκοπό: τη μάχη του Κριστιάν, ενός 17χρονου μαθητή της Γ’ Λυκείου από το Ρέθυμνο, που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Ο Κριστιάν πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο σε κέντρο του εξωτερικού. Κάθε μέρα που περνά είναι κρίσιμη, και το υπέρογκο κόστος της θεραπείας ξεπερνά τις δυνατότητες της οικογένειάς του. Οι γονείς του, Ντόρι και Μηνάς Μπρέγου, στέκονται με αγωνία δίπλα στο παιδί τους, ενώ όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε το στήριγμά τους.

Με το σύνθημα «Τρέχουμε για τον Κριστιάν», καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην ποδηλατοβόλτα και να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να φέρει τον Κριστιάν πιο κοντά στη ζωή, στην υγεία και στην ελπίδα.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ηλεκτρονική δωρεά: https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/Race4Kristian

Τραπεζικός λογαριασμός:

IBAN: GR7901714530006453139640558

Τράπεζα Πειραιώς – Δικαιούχος: Bregu Dorina