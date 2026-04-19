Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου για κακοποίηση ζώων σε περιοχή του Μυλοποτάμου

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη την 17.04.2026 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 17.04.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 37χρονου ημεδαπού σε περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου όπου διαπίστωσαν ότι διατηρούσε ζώο συντροφιάς (σκύλο) για το οποίο δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.