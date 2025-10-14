Ρέθυμνο:Συνάντηση του προέδρου Κέντρου Πρόληψης κ.Σαρρή με φορείς του τόπου

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία, με πρωτοβουλία του προέδρου του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κ. Σαρρή Μιχάλη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων Ρεθύμνου & Αυλοποτάμου και Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων , των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, των Διευθύνσεων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου , του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου και της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου .

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων και των δομών ψυχικής υγείας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική υποστήριξη των ατόμων και των κοινοτήτων.

Μέσω της διασύνδεσης των φορέων, μπορούν να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα ενδυναμώσουν την κοινοτική ψυχική υγεία, θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, θα προάγουν την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, αλλά και θα δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό δίκτυο που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και τη δια βίου ευημερία των πολιτών.

Στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά, παρευρέθηκαν ο κ. Σαρρής Μιχάλης, Περιφερειακός Σύμβουλος , Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η κα. Μπογά Νίκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη, ο π. Παρθένιος Καλυβιανάκης,

Αρχιμανδρίτης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο π. Διαμαντάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο κ. Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Δήμου Ρεθύμνης, ο κ. Μιχόπουλος Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Δήμου Μυλοποτάμου και Υπεύθυνος για θέματα Παιδείας, ο κ. Τσουρδαλάκης Αντώνης,

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Βασιλείου και Υπεύθυνος για θέματα Παιδείας, η κα Φιολιτάκη Μαρία, Αντιδήμαρχος Δήμου Ανωγείων και Υπεύθυνη για θέματα Παιδείας, η κα Δημητράκη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός,

εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρίου, ο κ. Λάμπρος Καρβούνης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, ο κ. Αντωνιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου,

η κα. Ζαχαράκη Μαρία, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, η κα. Ψωμά Ελένη και η κα. Γεωργουλάκη Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου και ο κ. Μαρκαντώνης Ευθύμιος, εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου .

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο απολογισμός της πορείας της δράσης «Γονεϊκή Επιτρεπτικότητα», η οποία απευθύνεται σε γονείς και θα συνεχίσει να υλοποιείται μέχρι τέλους του έτους 2025 στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αλλά και η συνέχιση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των φορέων για δράσεις που αφορούν την οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα, για το έτος 2026.

Μετά από έναν γόνιμο διάλογο αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το έτος 2026 με θεματικές που θα αποφασιστούν από κοινού.