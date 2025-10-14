Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργου Ταταράκη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή

Τον υποψήφιο Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργο Ταταράκη υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο της η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών επαφών ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Ρεθύμνου, την ενίσχυση των υποδομών, την προώθηση έργων βιώσιμης κινητικότητας και τη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

Η κα Λιονή αναφέρθηκε στη στενή και διαχρονικά εποικοδομητική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τους Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης, τονίζοντας ότι η ενότητα και η σύμπραξη των τοπικών φορέων αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου.

Ο κ. Ταταράκης, από την πλευρά του, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού και της κοινής δράσης για την προώθηση έργων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ρεθύμνου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανάδειξη του Ρεθύμνου ως τόπου με δυναμική και προοπτική.