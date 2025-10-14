Τραγωδία στην Παλαιόχωρα: Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 47χρονου

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 47χρονος άνδρας από την Παλαιόχωρα Χανίων, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας και άφησε την τελευταία του πνοή πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι επρόκειτο για θανατηφόρο τροχαίο, καθώς βρέθηκε και η μηχανή που οδηγούσε. Ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 47χρονος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του οφείλεται πράγματι σε τροχαίο δυστύχημα ή σε άλλη αιτία.

Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.