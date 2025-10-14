ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στην Παλαιόχωρα: Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 47χρονου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 47χρονος άνδρας από την Παλαιόχωρα Χανίων, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας και άφησε την τελευταία του πνοή πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι επρόκειτο για θανατηφόρο τροχαίο, καθώς βρέθηκε και η μηχανή που οδηγούσε. Ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 47χρονος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του οφείλεται πράγματι σε τροχαίο δυστύχημα ή σε άλλη αιτία.

Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους – IJCKG...

0
Το 14ο Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους-IJCKG 2025 θα...

Λασίθι:Είχαν στην κατοχή τους μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Ηράκλειο:Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους – IJCKG...

0
Το 14ο Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους-IJCKG 2025 θα...

Λασίθι:Είχαν στην κατοχή τους μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Το ΜΕΤΗ γιορτάζει τα 100 χρόνια Μάνου Χατζιδάκι, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον κινηματογράφο Αστόρια
Επόμενο άρθρο
Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργου Ταταράκη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βανδαλισμοί σε υπό κατασκευή έργα του Δήμου Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Μαλεβιζίου καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο...

Ηράκλειο:Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους – IJCKG 2025 στο ΙΤΕ, 15-17 Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 14ο Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους-IJCKG 2025 θα...

Λασίθι:Είχαν στην κατοχή τους μικρό οπλοστάσιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Συνάντηση του προέδρου Κέντρου Πρόληψης κ.Σαρρή με φορείς του τόπου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στα πλαίσια της Παγκόσμιας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST