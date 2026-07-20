Ρέθυμνο:Δικαίωση και συγκίνηση για το έργο της ανέγερσης του νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος του Δήμου

Μέσα σε κλίμα ικανοποίησης δικαίωσης για τον πολύχρονο αγώνα και την επίμονη προσπάθεια και δικαιολογημένης συγκίνησης υπεγράφη σήμερα το μεσημέρι η σύμβαση για την εκτέλεση του εμβληματικού έργου της ανέγερσης του νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος του Δήμου Ρεθύμνης.

Η σύμβαση ανάθεσης του έργου που θα κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης στην περιοχή του Αγίου Μάρκου στα Μισίρια, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τους εκπροσώπους της ρεθεμνιώτικης εταιρείας «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ AP CON CROUP ΙΚΕ Κ/Ξ».

Της υπογραφής προηγήθηκε η συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση της μελέτης του έργου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ -Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ», Νίκο Στρατηγέα, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε ότι «τέτοια έργα συνιστούν δείγμα δημοκρατίας και κοινωνικού πολιτισμού».

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά και συγκινημένοι καθώς υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής ενός έργου που έχει άριστους μελετητές και άριστους αναδόχους. Υλοποιείται ένα κόσμημα και παίρνει σάρκα και οστά ένα όνειρο ζωής, αποτέλεσμα της άοκνης και επίμονης προσπάθειας του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο μάλιστα πέρασε από χίλια κύματα, αλλά δεν ήμασταν ποτέ διατεθειμένοι να δεχθούμε αβαρίες και εκπτώσεις στην αρτιότητα του. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αρκούν το όραμα, η σκέψη και η ανάγκη, αλλά απαιτείται επίσης και πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους» τόνισε στην εισαγωγή του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ευχαρίστησε θερμά για την συμβολή του στην κοινή προσπάθεια και στη θετική εξέλιξη , τον πρώην Υπουργό και νυν Βουλευτή Ρεθύμνης Γιάννη Κεφαλογιάννη ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά στην παρουσίαση, όπως επίσης και τους πρώην και νυν Υπουργούς, Θοδωρή Λιβάνιο, Κώστα Τσιάρα, Στέλιο Πέτσα, Σπήλιο Λιβανό και Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι υποστήριξαν από διαφορετικές θέσεις την υλοποίηση του.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Άγγελο Μαλά, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας την οποία εκπροσώπησαν η Μαριάννα Μαρκουλάκη και ο Γιώργος Πετρουλάκης, τους πρώην Αντιδημάρχους Παιδείας Γιώργο Γεωργαλή και Νεκτάριο Παπαδογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μαρίνο Ρουσιά και τον Πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνου, Δημήτρη Τσαχάκη.

«Από το 2012 όταν αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε θεσμικά , ο Δήμαρχος είχε βάλει ως μεγάλο στόχο την αναβάθμιση και την επέκταση του εκπαιδευτικού αποτυπώματος στον Δήμο Ρεθύμνης. Έπειτα από 14 χρόνια συνεχίζουμε να έχουμε αγαστή συνεργασία και ειλικρινά η σημερινή ημέρα είναι σπουδαία και έχει ιστορική σημασία» επισήμανε ο Βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Τη σκυτάλη έλαβε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Άγγελος Μαλάς ο οποίος ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση έχει όντως πανηγυρικό χαρακτήρα και δικαιούμαστε να νιώθουμε ενθουσιασμό και συγκίνηση διότι πρόκειται για ένα έργο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Δικαιώνεται ένας πολύχρονος αγώνας και ανταμείβεται με τον καλύτερο τρόπο η ανθρωποκεντρική πολιτική που ασκεί ο Δήμος στα θέματα της Εκπαίδευσης, φροντίζοντας για την παροχή ίσων ευκαιριών, τη συμπερίληψη και την αρωγή προς όλο τον κοινωνικό ιστό και δη προς τις ευάλωτες ομάδες».

Τη συγκίνηση του υπογράμμισε και ο Πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνου, Δημήτρης Τσαχάκης. «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που δίνει σάρκα και οστά σε μια ιδέα και μια μεγάλη προσπάθεια η οποία άρχισε πριν από δέκα χρόνια. Όταν παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις, πρότεινα στον Δήμαρχο να επιλέξουμε τη λύση ενός μικρότερου κτηρίου, αλλά εκείνος, ενώ γινόταν δέκτης εκνευρισμού, αμφισβητήσεων και αρνητικής κριτικής, επέμενε να προχωρήσουμε βάσει του αρχικού σχεδιασμού και τώρα δικαιώνεται».

Ο πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Γεωργαλής σχολίασε: «Από το 2011 ως Δημοτική Αρχή θέσαμε σε απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση και την αύξηση των εκπαιδευτικών υποδομών. Το Ειδικό Σχολικό Συγκρότημα που παρουσιάζεται σήμερα είναι το 21ο νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δημιουργείται στον Δήμο και το πιο σπουδαίο απ’ όλα».

Η ανακατασκευή του κτηρίου και η μετατροπή του σε Ειδικό Σχολικό Συγκρότημα είχαν αποφασισθεί ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης στη συνεδρίαση της 31ης Δεκεμβρίου του 2024.

Το εμβληματικό έργο έχει διετές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης (αρχής γενομένης από τον προσεχή Οκτώβριο) και προϋπολογισμό 9.950.000 ευρώ.