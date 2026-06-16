Ρέθυμνο:Δήλωση Μανώλη Χνάρη για την εκλογή του Νεκτάριου Παπαδογιάννη ως πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ

Δήλωση Βουλευτή Μανόλη Χνάρη

Ακολουθεί δήλωση του Βουλευτή Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Μανόλη Χνάρη:

«Με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση συγχαίρω θερμά τον νέο Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Νεκτάριο Παπαδογιάννη, για την εκλογή του στην κορυφαία διοικητική θέση του Ιδρύματος. Η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της μακράς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και διοικητικής του διαδρομής, καθώς και της ουσιαστικής προσφοράς του στην ανώτατη εκπαίδευση και την επιστημονική κοινότητα της Κρήτης και της χώρας.

Η μέχρι σήμερα πορεία του, ως πανεπιστημιακού δασκάλου, ερευνητή, Αντιπρύτανη του Ιδρύματος και ενεργού πολίτη της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί εχέγγυο για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ΕΛΜΕΠΑ, ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης.

Εύχομαι στον νέο Πρύτανη καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα απαιτητικά καθήκοντα που αναλαμβάνει. Είμαι βέβαιος ότι με όραμα, επιστημονική επάρκεια, συνεργατικό πνεύμα και αίσθημα ευθύνης θα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του Ιδρύματος, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών και της κοινωνίας μας».