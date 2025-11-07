ΜΟΥΣΙΚΗ

San Remo: Το απόλυτο λαϊκό σχήμα με τους Θέμη Αδαμαντίδη και Ζαφείρη Μελά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι είναι εδώ και προκαλεί… φρενίτιδα διασκέδασης κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής, San Remo.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, Ζαφείρης Μελάς και Θέμης Αδαμαντίδης ενώνουν τις φωνές και τη μακρόχρονη εμπειρία τους σε ένα πρόγραμμα που θυμίζει τις χρυσές εποχές της διασκέδασης!

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο San Remo είναι μια γιορτή.

Ο κόσμος τραγουδά, χορεύει και ζει αξέχαστες στιγμές δίπλα σε δύο καλλιτέχνες που έχουν χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο κοινό!

Μαζί τους η Χριστίνα Κολέτσα, η Γιώτα Ρέγγινα, ο Νίκος Δούρος και ο Σταμάτης Καπίρης.

Το San Remo αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας — με ένα πρόγραμμα αυθεντικά λαϊκό, αληθινό και γεμάτο συναίσθημα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Από δω κι οι άλλες πάνε»: Κυκλοφόρησε...

0
«Από δω κι οι άλλες πάνε» δηλώνει ο Βασίλης...

Δημήτρης Μαυράκης – Μάνος Πυροβολάκης :...

0
«Λουλούδι της Ανατολής» Δημήτρης Μαυράκης - Μάνος Πυροβολάκης Ένα τραγούδι που...

«Από δω κι οι άλλες πάνε»: Κυκλοφόρησε...

0
«Από δω κι οι άλλες πάνε» δηλώνει ο Βασίλης...

Δημήτρης Μαυράκης – Μάνος Πυροβολάκης :...

0
«Λουλούδι της Ανατολής» Δημήτρης Μαυράκης - Μάνος Πυροβολάκης Ένα τραγούδι που...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Από δω κι οι άλλες πάνε»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι-πρόταση του Βασίλη Δήμα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το νοσοκομείο, οι δύο τραυματίες από το φονικό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθελοντική οργάνωση «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ»...

Δωρεάν μετάβαση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερώνουμε τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και όλους όσους...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST