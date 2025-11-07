San Remo: Το απόλυτο λαϊκό σχήμα με τους Θέμη Αδαμαντίδη και Ζαφείρη Μελά

Το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι είναι εδώ και προκαλεί… φρενίτιδα διασκέδασης κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής, San Remo.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, Ζαφείρης Μελάς και Θέμης Αδαμαντίδης ενώνουν τις φωνές και τη μακρόχρονη εμπειρία τους σε ένα πρόγραμμα που θυμίζει τις χρυσές εποχές της διασκέδασης!

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο San Remo είναι μια γιορτή.

Ο κόσμος τραγουδά, χορεύει και ζει αξέχαστες στιγμές δίπλα σε δύο καλλιτέχνες που έχουν χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο κοινό!

Μαζί τους η Χριστίνα Κολέτσα, η Γιώτα Ρέγγινα, ο Νίκος Δούρος και ο Σταμάτης Καπίρης.

Το San Remo αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας — με ένα πρόγραμμα αυθεντικά λαϊκό, αληθινό και γεμάτο συναίσθημα.