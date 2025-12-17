Santa Gang: Η «συμμορία» του Αϊ – Βασίλη! επιστρέφει στα Χανιά

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο Ενετικό Λιμάνι

Μετά την περυσινή του περιπέτεια, ο Αϊ – Βασίλης ξαναέρχεται στα Χανιά, φέτος τα Χριστούγεννα, για να ξεκινήσει τη διανομή των δώρων στα παιδιά του κόσμου, από την πόλη μας!

Η άφιξη του όμως για ακόμα μια χρονιά είναι επεισοδιακή, καθώς μια ομάδα εχθρών των Χριστουγέννων, οι Κακόμαυροι, καραδοκούν και προσπαθούν να τον αποτρέψουν.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/12/2025 στο Δημαρχείο Χανίων, η συμμορία του Αϊ – Βασίλη, ή αλλιώς το Santa Gang, επιστρέφει στα Χανιά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Τη Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης και ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών, Ορέστης Ταμπακόπουλος,

οι οποίοι τόνισαν ότι η παρουσία των παιδιών είναι απαραίτητη για να βοηθήσουν τον Αϊ Βασίλη, να ξεφύγει και να οδηγηθεί με ασφάλεια στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Δήμου Χανίων, στο Γιαλί Τζαμί.

Ο κ. Ψαρουδάκης, καλώντας όλα τα παιδιά του Δήμου να συμμετάσχουν στη «συμμορία» τόνισε πως «Το δεύτερο Santa Gang του Δήμου Χανίων είναι γεγονός.

Ο Αϊ Βασίλης προσπαθεί να φτάσει στην πόλη των Χανίων αλλά έχει μεγάλες δυσκολίες καθώς τον κυνηγούν για ακόμα μια χρονιά οι Κακόμαυροι.

Θα χρειαστεί όλα τα μικρά παιδιά, εδώ στα Χανιά έτσι ώστε να του δείξουν τον σωστό δρόμο για να φτάσει στην πόλη μας και να μοιράσει τα δώρα στους μικρούς μας φίλους», προτρέποντας μάλιστα τα παιδιά που θα παρευρεθούν να φορέσουν κόκκινο ή πράσινο σκούφο για να τους αναγνωρίσει ο Αϊ Βασίλης.

Από την πλευρά του ο κ. Ταμπακόπουλος ανέφερε: «Ανταποκριθήκαμε σύσσωμοι, όλοι στο κάλεσμα του Δήμου Χανίων για να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση και να προσφέρουμε εκατοντάδες γλυκά για τα παιδιά που θα βοηθήσουν τον Αϊ Βασίλη να βρει τον δρόμο του».

Τον ρυθμό της εκδήλωσης θα δώσουν η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων αλλά και ο DJ Damos Panayiotis, ενώ στο δρώμενο θα συμμετέχουν και αθλητές κανοέ-καγιάκ και SUP του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η εθελοντική ναυαγοσωστική Μονάδα του ΝΟΧ, η ΕΠΟΜΕΑ καθώς και εθελοντές οδηγοί jet ski από τις εταιρείες SeaAdventure και Disconering the Sea.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Χανίων, τα παιδιά θα λάβουν γλυκίσματα, χυμούς, καραμέλες, χορηγία των ζαχαροπλαστείων, φούρνων και

των καταστημάτων: Πλακόπουλος, Δουρουντάκης, Πολίτικος Φούρνος, Ξυλόφουρνος Μαλαδάκη, Φούρνος Σταυρουλάκη, Λάλη Bakehouse, Ντουρουντού, Hans and Gretel, Αρχοντάκης, ΑΓΚΟΠ, Super Market ΣΥΝΚΑ και Super Market Χαλκιαδάκη, αλλά και τον πολύτιμο «Έπαινο του Σωματοφύλακα του Αϊ – Βασίλη»!