Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συστήνει διαπαραταξιακή Επιτροπή για τη διαμόρφωση των θέσεων του Δήμου Ηρακλείου που θα κατατεθούν στην επίσημη διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών

Στους πόρους του Πράσινου Ταμείου, το κόστος καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τον εκλογικό νόμο και το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης εστιάζουν οι ενδεικτικές, συμπυκνωμένες επισημάνσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που έχει ως θέμα τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανακοίνωσε την σύσταση Επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και σκοπό την ανάγνωση του Κώδικα ΟΤΑ όπως προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη διαμόρφωση των θέσεων του Δήμου Ηρακλείου που θα κατατεθούν στην επίσημη διαβούλευση του Υπουργείου τον Ιανουάριο του 2026.

Οι ενδεικτικές προτάσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Όπως αναφέρει στο σημείωμά του ο Δήμαρχος Ηρακλείου: «Για λόγους χρόνου, περιορίζομαι αυτή τη στιγμή σε τέσσερις τηλεγραφικές επισημάνσεις:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 83 – ‘Επιχορήγηση δήμων για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις’, το «3% των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου μεταφέρεται κάθε χρόνο σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» υπέρ των Δήμων.

Το ποσό αυτό, της τάξεως των 150 εκ. €, είναι ελάχιστο. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο (30% = 1,5 δισ. €). Τα «διαθέσιμα» του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από πόρους που θα έπρεπε να αποδίδονται στους δήμους (από τους οποίους αντλούνται) στο σύνολό τους.

2. Ο συνυπολογισμός του μισθολογικού κόστους καθαριότητας σχολικών μονάδων στους ΚΑΠ (αρ. 80) πρέπει να συνδυαστεί με τη διόρθωση του νόμου 3870/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε, βάσει του οποίου υπολογίζεται το πλήθος των εργαζομένων με τρόπο που οι Δήμοι αναγκάζονται να συμπληρώνουν περίπου το ήμισυ της δαπάνης από ίδιους πόρους.

3. Για τον ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ: Η άθροιση ψήφων με «δεύτερες προτιμήσεις» συνιστά καταχρηστική ερμηνεία της βούλησης του εκλογικού σώματος.

4. Το ΤΕΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ συντελεί στην ανεπιθύμητη μεγέθυνση της γενικής φορολογικής βάσης (συνολική αύξηση φόρων). Αντ’ αυτού, θα έπρεπε να διευρυνθεί δραστικά το ποσοστό του ΕΝΦΙΑ που αποδίδεται μέσω των ΚΑΠ στους Δήμους, το οποίο σήμερα είναι 11,3%, ενώ ο ν. 3852/2010 (αρ. 259) προέβλεπε 50%.

Οι Δήμοι ενθαρρύνονται να επιβάλλουν τέλη με ευρεία ερμηνεία της έννοιας της ανταποδοτικότητας (ν. 1828/1989, Δ, αρ. 25) ανεξάρτητα από την υφιστάμενη κρατική φορολογία, ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να αφορά την ανακατανομή των δεδομένων φορολογικών πόρων υπέρ των ΟΤΑ».

Λόγω ίωσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολουθεί διαδικτυακά από το γραφείο του στη Λότζια την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 17/12 στην Αθήνα. Οι παραπάνω προτάσεις κατατίθενται στη Συνέλευση μέσω του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη, καθώς και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων της ΚΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός έχει ζητήσει με χθεσινή δήλωσή του την εφαρμογή του αρ. 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίσει στους ΟΤΑ «οικονομική αυτοτέλεια», τονίζοντας:

«Ως εφαρμοστικός νόμος, ο «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ωστόσο το σχετικό άρθρο (259) να εφαρμοστεί ποτέ. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που υπολογίζει η ΚΕΔΕ ότι δικαιούνται οι Δήμοι βρίσκεται στην μικρή (11.3%) συμμετοχή του ΕΝΦΙΑ στους ΚΑΠ, έναντι του 50% του τότε ΦΑΠ που προνοούσε ο «Καλλικράτης» στα 2010.»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην ίδια δήλωση, έχει αναφερθεί και στη σχέση της χρηματοδότησης των Δήμων με τα σοβαρά διαρθρωτικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι:

«Ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των Δήμων, και μάλιστα υπό μορφή αμιγώς «μεταβιβαστικών πληρωμών» (κρατικών εμβασμάτων), δεν θα λύσει τα εξίσου σοβαρά ζητήματα, που εμποδίζουν τους Δήμους να αποδώσουν,

ζητήματα διαρθρωτικά τα οποία αφορούν στη φυσιογνωμία του Δημόσιου Τομέα στον 21ο αιώνα και βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης που περνάει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Υπάρχει μια ειλικρινής συζήτηση την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο διηνεκές.»