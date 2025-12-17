Σύλληψη ατόμου για απάτη στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (16.12.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για απάτη στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου ημεδαπού από περιοχή του Ηρακλείου, 54χρονος ημεδαπός παρουσιαζόμενος ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος Ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού, προσέγγισε οικείους του 33χρονου και συμφώνησε ως αμοιβή -5.000 – ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού στα πλαίσια των ερευνών για την ανεύρεση του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.