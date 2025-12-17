Επίσκεψη του νέου Διοικητή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Ο νέος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Δρ Γιώργος Παπακωνσταντής, πραγματοποίησε σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, στο πλαίσιο της ανάληψης των νέων του καθηκόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, τις ανάγκες του υγειονομικού προσωπικού, καθώς και τις προοπτικές αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες του Ρεθύμνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η κα Λιονή συνεχάρη τον κ. Παπακωνσταντή για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του, δηλώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε κάθε προσπάθεια, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δομών υγείας του νομού. Από την πλευρά του, ο Διοικητής ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς προς όφελος των πολιτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση για συντονισμένες δράσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας στο Ρέθυμνο.