Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης για την κακοκαιρία «BYRON»

Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει για το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με την ονομασία «BYRON».

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

• Κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

• Το σύνολο της Κρήτης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι το μεσημέρι.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που απαρτίζουν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Προληπτικά μέτρα:

• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές της ιδιοκτησίας σας δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Ασφαλίστε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να παρασυρθούν.

Κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης:

• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Μην μετακινείστε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

• Απομακρύνετε έγκαιρα τα οχήματα από περιοχές παραπλεύρως ρεμάτων.

• Αν οδηγείτε και ξεσπάσει καταιγίδα, ακινητοποιήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο (μακριά από δέντρα/πυλώνες), ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης και παραμείνετε μέσα.

• Αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

• Φροντίστε για τα ευάλωτα άτομα (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑΜΕΑ).

Σε περίπτωση πλημμύρας:

• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και ανεβείτε σε υψηλότερο σημείο.

• Κλείστε τον γενικό διακόπτη ρεύματος και την παροχή υγραερίου/φυσικού αερίου.

• Μην αγγίζετε υδραυλικές σωληνώσεις (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή κεραυνού).

• Απομακρυνθείτε από θάλασσες, λίμνες και ποτάμια.

Μετά την πλημμύρα:

• Μην πλησιάζετε περιοχές με κατολισθήσεις ή λιμνάζοντα νερά (κίνδυνος μόλυνσης, αλλαγής μορφολογίας εδάφους).

• Μην αποκαθιστάτε την ηλεκτροδότηση πριν βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές.

• Μην καταναλώνετε νερό βρύσης πριν ελεγχθεί η ποιότητά του.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ «ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ»

(Σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χείμαρρο χωρίς γέφυρα)

• Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας.

• Μην διασχίζετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.

• Μην υπερτιμάτε τις δυνατότητες του οχήματός σας. Γυρίστε πίσω.

• Αν το όχημα ακινητοποιηθεί μέσα σε νερά, εγκαταλείψτε το άμεσα. Αν οι πόρτες δεν ανοίγουν λόγω πίεσης, σπάστε το παράθυρο και βγείτε.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Αν ακούτε βροντές, κινδυνεύετε.

• Σε εξωτερικό χώρο: Μείνετε μακριά από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα, καλώδια, θάλασσα. Μην χρησιμοποιείτε ποδήλατα/μηχανές.

• Στο αυτοκίνητο: Είναι ασφαλές καταφύγιο αρκεί να μην ακουμπάτε μεταλλικά μέρη και να έχετε κλειστά παράθυρα. Σταματήστε μακριά από δέντρα.

• Σε εσωτερικό χώρο: Μην ακουμπάτε ηλεκτρικές συσκευές, σωληνώσεις και μείνετε μακριά από παράθυρα. Βγάλτε τις ευαίσθητες συσκευές από την πρίζα.

• Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται: Κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή με το έδαφος.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

• Προφυλαχθείτε αμέσως σε ασφαλές κτήριο και μην βγείτε μέχρι να σταματήσει.

• Η χαλαζόπτωση συχνά ακολουθείται από πλημμυρικά φαινόμενα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

• Ενημέρωση καιρού: Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.emy.gr) και Twitter (@EMY_HNMS).

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ελληνική Αστυνομία

• Εφαρμογή CivilCrete Τάλως (Οδηγίες & Ειδοποιήσεις):

o Android: Google Play Store

o iOS: Apple App Store

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

• 112: Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

• 199: Πυροσβεστικό Σώμα

• 100: Ελληνική Αστυνομία

• 108: Λιμενικό Σώμα

• 166: ΕΚΑΒ

Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των Αρχών και ενημερώνεστε μόνο από επίσημες πηγές.