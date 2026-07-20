Σε επιφυλακή για τον καύσωνα των 90 ωρών: Μέτρα προστασίας, συστάσεις – «Τροπική νύχτα» στην Αθήνα μια «ανάσα» από τους 30℃

Αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών

Η χώρα βρίσκεται σε κλοιό καύσωνα, με έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις από περιοχή σε περιοχή. Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν μέχρι και την Τετάρτη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός. Ποια είναι η πρόγνωση των μετεωρολόγων και ποιες είναι οι βασικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της αποπνικτικής ζέστης.

Όπως σχολίασε ο προγνώστης και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, αναλύοντας τις πρωινές μετρήσεις της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα ξύπνησε με δύο διαφορετικά «καλοκαίρια», χαρακτηρίζοντας την εικόνα του πρωινού ως «εντυπωσιακή». Όπως περιγράφει κάποιες περιοχές τη νύχτα είχαν φθινοπωρινές θερμοκρασίες, ενώ άλλες περιοχές κατέγραψαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε: «Στις 06:40 σήμερα η Βωβούσα Ιωαννίνων είχε μόλις 10,0 βαθμούς. Δεν ήταν μόνο η Βωβούσα και το Τζερμιάδων που ξύπνησαν με φθινοπωρινή αίσθηση.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του, η Μηλιά Μετσόβου κατέγραψε 11,4 βαθμούς, η Βλάστη Κοζάνης 11,7, το Περτούλι 12,0, το Καρπενήσι 12,9 και τα Γρεβενά 13,2 βαθμούς. Αντίθετα, στις παραθαλάσσιες και αστικές περιοχές η νύχτα δεν προσέφερε καμία θερμική ανακούφιση.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το υψόμετρο παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η θερμοκρασία μειώνεται κατά 6 έως 7 βαθμούς ανά 1.000 μέτρα ανόδου. Ωστόσο, τα ξημερώματα η μορφολογία του εδάφους εντείνει τις διαφορές, με τον ψυχρό αέρα να συγκεντρώνεται σε κοιλάδες και οροπέδια, δημιουργώντας τοπικές ψυχρές «λίμνες» αέρα.

Υγρασία και αποπνικτική αίσθηση στα παράλια

Στο Καστελλόριζο η θερμοκρασία έφτασε τους 28,4 βαθμούς με 80% υγρασία. Το σημείο δρόσου πλησίαζε τους 24,6 βαθμούς και ο δείκτης δυσφορίας άγγιζε τους 40, καθιστώντας την αίσθηση της ζέστης αποπνικτική.

Παρόμοια υγρασιακή δυσφορία σημειώθηκε στο λιμάνι της Πάτρας με 26,6 βαθμούς και 84% υγρασία, στην Αντίκυρα με 26,9 βαθμούς και 79%, στους Παξούς με 25,5 βαθμούς και 92%, στη Θεσσαλονίκη με 25,8 βαθμούς και 81% και στην Πρέβεζα με 24,2 βαθμούς και 97% υγρασία.

Οι Παξοί και η Πρέβεζα παρουσίασαν σχεδόν κορεσμένη ατμόσφαιρα, καθώς στην Πρέβεζα η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου διέφεραν μόλις μισό βαθμό, γεγονός που σημαίνει ότι ο αέρας περιείχε σχεδόν τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών.

Η διαφορά ανάμεσα στην υγρασία και τη δυσφορία

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η υψηλή σχετική υγρασία δεν συνεπάγεται πάντα δυσφορία. Για παράδειγμα, στη Βωβούσα, όπου η υγρασία έφτασε το 96% αλλά η θερμοκρασία ήταν μόλις 10 βαθμοί, η αίσθηση ήταν υγρή και κρύα, όχι αποπνικτική.

Η δυσφορία αυξάνεται όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, καθώς ο ιδρώτας εξατμίζεται δυσκολότερα και το σώμα δεν ψύχεται αποτελεσματικά.

Η νύχτα-«φούρνος» της Αθήνας

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η νυχτερινή ζέστη στην Αθήνα. Στον Νέο Κόσμο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 29,1 βαθμούς, ενώ στις 06:50 είχε ήδη φτάσει τους 29,4 με πλήρη άπνοια.

Παρόμοιες τιμές καταγράφηκαν στη Νίκαια, στους Αμπελόκηπους και στη Νέα Σμύρνη, με θερμοκρασία γύρω στους 28,5 – 29 βαθμούς. Η ομοιομορφία των μετρήσεων αποτυπώνει το αστικό μικροκλίμα που εντείνει το φαινόμενο του καύσωνα στην πρωτεύουσα.

Ποιες περιοχές θα «βράσουν» μέχρι την Τετάρτη

Μέχρι την Τετάρτη η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος θα «βράζουν», καθώς η χώρα παραμένει σε κλοιό ισχυρού καύσωνα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα «σαραντάρια».

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και στην Κρήτη, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικούς ανέμους ίσως ανεβάσουν τον υδράργυρο έως και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, για σήμερα η μέγιστη τιμή στην Αθήνα αναμένεται στους 38 βαθμούς Κελσίου, αύριο στους 39 και την Τετάρτη δεν αποκλείεται «σαραντάρι». Από την Πέμπτη προβλέπεται αποκλιμάκωση, ενώ την Παρασκευή αναμένονται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές στη βόρεια Ελλάδα και πιθανώς έως την Αθήνα.

Στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 36 – 37 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38.

1595: Η 24ωρη γραμμή του δημότη

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 9:00 έως τις 21:00 θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες (Λέσχες Φιλίας) του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχουν τοποθετηθεί 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα.

Δύσκολη η κατάσυαση σε Θεσσαλία και Μεσσηνία – Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Επιπλέον, για τους 41 βαθμούς οδεύει η Λάρισα, ενώ τα Τρίκαλα και το Βελεστίνο «άγγιξαν» ήδη στους 40. Η περιοχή βρίσκεται στο επίπεδο τρία του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην Καλαμάτα, μόλις δέκα λεπτά από την κεντρική πλατεία, η παραλία είναι ασφυκτικά γεμάτη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει από τους 32 στους 40 βαθμούς και την υγρασία να εντείνει τη δυσφορία.

Τα πιο δύσκολα αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς η υγρασία θα μειωθεί και η θερμοκρασία θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

«Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο, τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος και τον δροσίζουμε με νερό στο πρόσωπο, χωρίς να του δώσουμε να πιει για να αποφευχθεί εισρόφηση», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για τις ευπαθείς ομάδες, ο καθηγητής συνέστησε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, και υπενθύμισε τη χρησιμότητα της ομπρέλας ή άλλου αλεξήλιου. Παράλληλα, κάλεσε τους συγγενείς ηλικιωμένων να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς για επικαιροποίηση οδηγιών.

Για τα παιδιά, τόνισε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στην παραλία μετά το μεσημέρι και ότι δεν ενδείκνυται να κάνουν λίγα λεπτά μπάνιο και να παραμένουν στη ζέστη της αμμουδιάς.