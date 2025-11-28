ΚΡΗΤΗ

Σε φορτισμένο κλίμα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ – Τραγικές φιγούρες οι γονείς και η αδελφή του – Συγκλόνισαν οι επικήδειοι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του 19χρονου οπλίτη, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι για να αποχαιρετήσουν το παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του ενώ με δάκρυα στα μάτια, συμμαθητές του άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στο φέρετρο μη θέλοντας να πιστέψουν ότι ο Ραφαήλ πέθανε.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο» ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Πήραμε πολύ αγάπη από όλη την Ελλάδα, σας ευχαριστώ όλους» είπε ακόμα.

« Υπήρξες ένας νέος με όνειρα»

Ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επίσης επικήδειο, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν. Υπήρξες ένας νέος με όνειρα. Όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια.

(…)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί. Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του».

«Η οικογένεια του Ραφαήλ θέλει απαντήσεις»

«Η οικογένεια του Ραφαήλ θέλει απαντήσεις. Η οικογένεια έχει ορίσει δικό της πραγματογνώμονα. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το ΑΤ και τους βαθμοφόρους του συγκεκριμένου τάγματος» τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης.

«Είναι πάρα πολλά τα αναπάντηντα ερωτήματα. Ο ένας δρόμος είναι να αποκλειστεί καταρχήν η εγκληματική ενέργεια, που αν κάτι τέτοιο ενδεχόμενα αποκαλυφθεί θα πρέπει να επιληφθούν κι άλλες υπηρεσίες» υπογράμμισε.

Οι έρευνες εστιάζονται στο αν υπήρχε αστοχία υλικού ή λάθος χειρισμού τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Κατά το ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι πως ενδέχεται να υπήρξε θέμα με τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν ένα νέο παιδί με μικρή πείρα μπορεί να διαχειριστεί, χωρίς όλα τα απαραίτητα μέτρα, επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και αν η εκπαίδευση που είχε λάβει ήταν επαρκής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη...

0
Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε...

Ελένη Βατσινά: Αντίο σε έναν άγγελο

0
Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου για τον χαμό του 19χρονου...

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη...

0
Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε...

Ελένη Βατσινά: Αντίο σε έναν άγγελο

0
Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου για τον χαμό του 19χρονου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη «Nordic Organic Expo» στη Σουηδία Στο επίκεντρο το Κρητικό Ελαιόλαδο και τα βιολογικά προϊόντα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ιστορική συνάντηση Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη – Το μήνυμα ενότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Νίκαια, τον ιστορικό τόπο όπου πραγματοποιήθηκαν η Α΄...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οργή και αγανάκτηση από τις μειωμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Ο Δημήτρης Κοντολάζος βάζει «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δημήτρης Κοντολάζος βάζει «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της...

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη «Nordic Organic Expo» στη Σουηδία Στο επίκεντρο το Κρητικό Ελαιόλαδο και τα βιολογικά προϊόντα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST