Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Αυστηρότερες ποινές για κινητό, ταχύτητα και αλκοόλ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ποιες είναι οι αλλαγές που ισχύουν από σήμερα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ΕΕ σε θανάτους από τροχαία.

Πιο αυστηρό πλαίσιο
Ο νέος ΚΟΚ εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις και δίνει έμφαση στην πρόληψη, στην κυκλοφοριακή παιδεία και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Οι κάμερες παρακολούθησης στην Αττική ενεργοποιούνται ξανά και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους παραβάτες μέσω gov.gr.

Οι βασικές αλλαγές:
Υποτροπή: Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές και βαρύτερα πρόστιμα.

Χρήση κινητού: Πρώτη παράβαση με πρόστιμο 350€ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμα έως 2.000€ και ποινικές διώξεις σε περίπτωση ατυχήματος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Πρόστιμα έως 4.000€, αφαίρεση διπλώματος έως 10 χρόνια και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη σε θανατηφόρο δυστύχημα.

Ζώνη και κράνος: Το πρόστιμο αφορά οδηγό και συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή οδηγεί σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Ταχύτητα: Νέα όρια ταχύτητας – χαμηλότερα στις πόλεις, υψηλότερα εκτός αστικού ιστού. Σε ακραίες παραβάσεις, πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια.

Στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ: Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυστηρότερες κυρώσεις για παράνομη στάθμευση και απαγόρευση στα ταξί να κινούνται σε λεωφορειολωρίδες, εκτός ειδικών εξαιρέσεων.

Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου, η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ δεν είναι η τιμωρία, αλλά η πρόληψη. Επίσης, τονίζουν ότι αξιοποιούνται ως εργαλεία βελτίωσης της οδικής ασφάλειας η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση, ενώ το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας.

