Σε ποια ηλικία φεύγουν οι Έλληνες από το πατρικό τους;

Και σε ποια θέση βρίσκονται στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Το στερεότυπο που θέλει τους Έλληνες να εγκαταλείπουν το πατρικό τους πολλά χρόνια μετά την ενηλικίωσή τους επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά από τις στατιστικές που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία που ανοίγουν τα φτερά τους είναι η τρίτη υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (30,7 έτη), με τη Σλοβακία στη δεύτερη θέση (30,9) και την Κροατία να κατέχει την πρωτιά (31,3). Οι χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από την οικογενειακή φωλιά είναι η Φιλανδία (21,4), η Δανία (21,7) και η Σουηδία (21,9).

Βασικός παράγοντας του φαινομένου, που παρατηρείται πιο έντονα στον ευρωπαϊκό νότο, είναι φυσικά η λεγόμενη στεγαστική κρίση, με πολλά σπίτια να μετατρέπονται σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα ενοίκια να εκτοξεύονται, ενώ τα εισοδήματα δεν ακολουθούν την ίδια ανοδική πορεία.

Όπως δήλωσε πρόσφατα και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, λίγο πριν από την ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης (European Affordable Housing Plan): «Ένα σπίτι δεν σημαίνει μόνο τέσσερις τοίχοι και μια σκεπή. Σημαίνει ασφάλεια. Για πάρα πολλούς Ευρωπαίους όμως σήμερα το σπίτι έχει γίνει πηγή άγχους. Νοσηλευτές, δάσκαλοι και πυροσβέστες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνουν εκεί όπου υπηρετούν. Φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το νοίκι τους. Νέοι άνθρωποι αργούν να δημιουργήσουν οικογένεια». Για όσους, απλά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα νοίκι το πατρικό τους αναδεικνύεται στην καλύτερη, ίσως και στη μοναδική, λύση.

Το πρόβλημα είναι διεθνές αλλά στην Ελλάδα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε κάποιοι νέοι όχι απλά αναγκάζονται να παρατείνουν την παραμονή τους στο πατρικό αλλά ίσως χρειαστεί ακόμα και να επιστρέψουν σε αυτό, ιδιαίτερα μετά μια απόλυση ή έναν χωρισμό, κάνοντας πολλά βήματα πίσω στην αυτονόμησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του The European Correspondent, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού (πάνω από το 25%) που ξοδεύει τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός του στη στέγαση.

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

