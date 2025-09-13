Σε «τροχιά ανάπτυξης» η κρουαζιέρα στην Κρήτη – Το Ηράκλειο κόμβος στη Μεσόγειο – Οφέλη, προοπτικές και η ανάγκη για ενιαία στρατηγική

Η γεωγραφική θέση, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και η αναβάθμιση λιμανιών δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες

Τα πρόσφατα στοιχεία για την πορεία της κρουαζιέρας στην Κρήτη είναι πράγματι θεαματικά και δείχνουν ότι αυτή η μορφή διακοπών βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Η διεθνής τουριστική βιομηχανία, μετά από μια περίοδο δοκιμασιών λόγω της πανδημίας, στρέφει και πάλι το ενδιαφέρον της στη Μεσόγειο και ειδικά στην Ανατολική, με την Ελλάδα να αποτελεί κορυφαίο προορισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κρήτη και ειδικότερα το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν κάθε λόγο να στοχεύουν ακόμα ψηλότερα.

Η γεωγραφική θέση του Ηρακλείου είναι στρατηγικής σημασίας. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων διαδρομών που συνδέουν τη Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ απέχει σχετικά μικρή απόσταση τόσο από νησιά του Αιγαίου όσο και από προορισμούς της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα προσφέρει στο Ηράκλειο το προνόμιο να λειτουργήσει ως “κόμβος” για την κρουαζιέρα, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση ευέλικτων δρομολογίων από τις εταιρείες.

Ήδη τα νούμερα δείχνουν τη δυναμική. Χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο στο λιμάνι του Ηρακλείου με κρουαζιερόπλοια, ενώ η μέση δαπάνη ανά επιβάτη προσφέρει σημαντική τόνωση στην τοπική οικονομία. Η παρουσία των επισκεπτών αυτών δεν ενισχύει μόνο την αγορά του κέντρου της πόλης, αλλά και τα καταστήματα, την εστίαση, τις υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και μια σειρά από μικρότερες επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Στοίχημα η μεγαλύτερη διαμονή για τους ταξιδιώτες της κρουαζιέρας

Όμως, η πραγματική υπεραξία για τον τόπο δεν προκύπτει απλώς από την προσέλκυση transit calls – δηλαδή από επισκέψεις πλοίων που κάνουν στάση για λίγες ώρες, αλλά από τη δυνατότητα να καταστεί το Ηράκλειο home port για ακόμα περισσότερα κρουαζιερόπλοια. Το home porting σημαίνει ότι το ταξίδι ξεκινά και ολοκληρώνεται στο συγκεκριμένο λιμάνι.

Αυτό συνεπάγεται ότι οι επιβάτες φτάνουν στην πόλη μία ή και περισσότερες ημέρες νωρίτερα, διαμένουν σε ξενοδοχεία, χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο για τις μετακινήσεις τους και δαπανούν πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με μια απλή επίσκεψη. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός και επενδύσεις σε υποδομές.

Το λιμάνι του Ηρακλείου έχει ήδη σημειώσει βήματα προόδου, με αναβαθμίσεις που το καθιστούν ικανό να υποδεχτεί μεγάλα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Παράλληλα, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, που αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, παρέχοντας την απαραίτητη αεροπορική σύνδεση με μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, οι υποδομές δεν αρκούν από μόνες τους. Εξίσου σημαντική είναι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι επισκέπτες.

Από την ποιότητα των μεταφορών και την εξυπηρέτηση στο λιμάνι, μέχρι την οργάνωση των εκδρομών και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, το Ηράκλειο πρέπει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο φιλοξενίας.

Η πόλη έχει το πλεονέκτημα της εγγύτητας με τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τα μουσεία, αλλά και μια ενδοχώρα γεμάτη αυθεντικές εμπειρίες.

Το ζητούμενο είναι να δομηθεί μια στρατηγική που θα συνδέει τον επισκέπτη της κρουαζιέρας με τον τοπικό πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομία. Η διεθνής αγορά κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Κέρκυρα ή η Σαντορίνη, αλλά και προορισμοί εκτός Ελλάδας διεκδικούν το ίδιο μερίδιο. Το Ηράκλειο οφείλει να επενδύσει στην εξειδίκευση και στην ποιότητα για να διαφοροποιηθεί.

Η συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων Λιμενικού Ταμείου, Δήμου, Περιφέρειας, Επιμελητηρίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι απαραίτητη ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό αφήγημα, που θα προσελκύσει τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Το Ηράκλειο λιμάνι home port για περισσότερα κρουαζιερόπλοια

Αν το Ηράκλειο καταφέρει να εδραιωθεί ως home port, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Πέρα από την άμεση οικονομική τόνωση, θα ενισχυθεί η διεθνής αναγνωρισιμότητα της πόλης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει ώθηση για περαιτέρω αναβάθμιση υποδομών που θα ωφελήσουν και τους μόνιμους κατοίκους.

Συνοψίζοντας τα θετικά στοιχεία για την κρουαζιέρα στην Κρήτη, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν απλώς ως αφορμή για πανηγυρισμούς. Είναι το σήμα ότι η ώρα για το επόμενο βήμα έχει φτάσει. Το Ηράκλειο διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα home ports της Ανατολικής Μεσογείου. Χρειάζεται, όμως, τόλμη, συνεργασία και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Αν όλα αυτά υλοποιηθούν, το όφελος για την πόλη, την Κρήτη και την Ελλάδα συνολικά θα είναι ανεκτίμητο. Πάντως, τα βήματα που έχουν γίνει σε όλη την Κρήτη είναι εντυπωσιακά, μιας και δυναμική είναι η παρουσία και των Χανίων, που τα τελευταία χρόνια αποτελούν βασικό λιμάνι προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων. Μήπως ήρθε η ώρα και αναβάθμιση και των λιμανιών του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, μιας και η πρωτεύουσα του Λασιθίου άρχισε να φαίνεται στον χάρτης της κρουαζιέρας; Για το Ρέθυμνο, δυστυχώς, τα πράγματα είναι ακόμα εξαιρετικά δύσκολα.

Ζητούμενο δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το να αποκτήσει η Κρήτη ένα brand name επιλογών στα βασικά λιμάνια και των τεσσάρων νομών της. Δυστυχώς, στο κομμάτι αυτό το Ρέθυμνο είναι ο “φτωχός συγγενής” της κρουαζιέρας, ενώ η εικόνα θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Οι εθνικότητες των τουριστών κρουαζιέρας και τι καταναλώνουν

Οι περισσότεροι τουρίστες που επιλέγουν την κρουαζιέρα για διακοπές έχουν και την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, με χρήματα που ανάλογα την παραμονή στο κάθε λιμάνι μπορεί να ξοδευτούν στην τοπική αγορά και την εστίαση. Αυτό έχει αποτυπωθεί με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Μάλιστα, και στο Ηράκλειο αυτό φαίνεται σε περιπτώσεις πλοίων που παραμένουν αρκετές ώρες στο λιμάνι της πόλης, ενώ ανάλογο είναι και το προφίλ στα Χανιά.

Οι εθνικότητες που επισκέπτονται στη Μεσόγειο, πέρα από τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες που ταξιδεύουν, είναι Αμερικανοί αλλά και Ιάπωνες. Μάλιστα, η μεγάλη δυναμική των πτήσεων από ΗΠΑ στην Αθήνα έχει αυξήσει και τη δυναμική των Αμερικανών στην κρουαζιέρα.

Το οικονομικό προφίλ των τουριστών κρουαζιέρας δείχνει ότι πρόκειται για άτομα μεσαίου έως υψηλού εισοδήματος, με αυξανόμενη παρουσία νέων ηλικιών και οικογενειών. Αν και οι ημερήσιες δαπάνες τους είναι μικρότερες σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρίστα που διαμένει σε ξενοδοχεία, η μεγάλη κλίμακα αφίξεων και η αυξημένη μέση δαπάνη ανά άτομο δημιουργούν ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα τόσο σε εθνικό επίπεδο (πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως), όσο και στις τοπικές κοινωνίες των νησιών και λιμανιών. https://www.neakriti.gr/