Σεισμός στην Τουρκία: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμών μετά τις καταρρεύσεις κτιρίων

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε Λέσβο και Χίο όπου έγινε αισθητή η ισχυρή δόνηση.

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD). Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές επαρχίες της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Λέσβο και Χίο. Και στα δύο ελληνικά νησιά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στο Σιντιργκί, κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά, 200 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Από τη δόνηση υπήρχαν καταρρεύσεις κτιρίων, ενώ σύμφωνα με το ΕΡΤΝews, υπήρξε πρόβλημα με έξι άτομα σε ένα κτήριο που κατέρρευσε. Τα τέσσερα από τα έξι άτομα έχουν ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται.

Ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας μίλησε στο protothema.gr για τον σεισμό, λέγοντας πως «έγινε αισθητός στη Χίο και στη Μυτιλήνη λόγω της απόστασης, ωστόσο δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για χώρο γνωστής σεισμικότητας, αλλά όχι σε ρήγματα που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα».

 

