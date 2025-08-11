Διεθνή

Τρόμος στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel – Άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια

Η σφοδρή έκρηξη προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Συναγερμός σήμανε στην Πενσυλβάνια, έπειτα από μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας US Steel που βρίσκεται κοντά στο Πίτσμπουργκ.

Η Abigail Gardner, διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένας θάνατος στο εργοστάσιο Clairton Coke Works.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10:51 π.μ. (τοπική ώρα) και έχουν ήδη μεταφέρει πέντε άτομα. Η υπηρεσία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση των ατόμων που μεταφέρθηκαν, απλώς ανέφερε ότι η κατάσταση είναι «ενεργή».

Το Clairton Coke Works είναι ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα που βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Monongahela, νότια του Πίτσμπουργκ, και θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ) στη Βόρεια Αμερική.

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμών μετά τις καταρρεύσεις κτιρίων
