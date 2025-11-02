ΣΕΠΕ Χανίων : Κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών για τα κενά στα σχολεία

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων με αγανάκτηση επανέρχεται στο πολύ σοβαρό θέμα των κενών που υπάρχουν στα σχολειά του νομού μας.

Δε γίνεται να στοιβάζονται 25 παιδιά σα σαρδέλες σε μια αίθουσα και μάλιστα χωρίς καν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές στην περίπτωση ενδεχόμενου σεισμού ή πυρκαγιάς. Τι μάθημα μπορεί να γίνει έτσι και με ποια παιδαγωγικά κριτήρια άραγε; Πόσο ασφαλές είναι για μαθητές και εκπαιδευτικούς;

Δε γίνεται μαθητές που χρειάζονται τη βοήθεια παράλληλης στήριξης να μην την έχουν ή μη αυτοεξυπηρετούμενοι μαθητές να μην έχουν τη φροντίδα και την κάλυψη που τους αρμόζει μέσα στο σχολικό περιβάλλον ή να παραμένουν στα σπίτια τους τις 4 από τις 5 μέρες επειδή δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.

Δεν γίνεται να μην υπάρχει ακόμη σταθερό πρόγραμμα και να περιμένουμε την περίφημη Γ’ φάση, που διαρκώς μετατοπίζεται χρονικά, για να καλυφθούν έστω κάποια από τα κενά.

Μια σειρά μέτρων που έχουν στην προμετωπίδα τους αποκλειστικά τη λογική της εξοικονόμησης, υπονομεύουν ακόμα περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, το δικαίωμα στην εργασία των συναδέλφων αναπληρωτών.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!

Δεν μπορεί, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι οξυμένο!

Αξίζει στους μαθητές μας ένα καλύτερο σχολείο, με εκπαιδευτικούς, ειδικό και βοηθητικό προσωπικό στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα και ασφαλή κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους.

Προχωράμε μαζί με τους γονείς των μαθητών μας σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 13:30 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων κηρύττουμε 2 ή 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 13:00-16:00.