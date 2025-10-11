ΣΕΠΕ Χανίων:Κυριακή 12 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη συναυλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό με τίτλο “ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ”

Συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό

“ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ”

Ο ΣΕΠΕ Χανίων συμμετέχει στη συναυλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, με καλλιτέχνες της περιοχής μας και τίτλο “Ένα τραγούδι για τη Γάζα”, που διοργανώνει η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ. στο Γιαλί Τζαμί (Παλιό Λιμάνι).

Καλούμε όλους και όλες τους/τις συναδέλφους-ισσες να πάρουν μέρος μαζικά στη συναυλία, να τραγουδήσουμε και να διαδηλώσουμε όλοι μαζί για:

Ø Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Ø Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Ø Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

Ø Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Ø Όχι στους ΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς.

Ø Καμία στήριξη – καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Ø Λευτεριά στην Παλαιστίνη!