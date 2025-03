Σερβία: Χάος στο κοινοβούλιο – Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και πέταξαν αυγά – Δύο τραυματίες

Η αίθουσα γέμισε καπνό και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική – Η πρόεδρος της βουλής στη Σερβία αρνήθηκε να διακόψει την συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία, προσπάθησαν να διακόψουν την συνεδρίαση, ανάβοντας καπνογόνα και πυρσούς και πετώντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης. Επίσης, άνοιξαν πανό που έγραφε: «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς».

Η αίθουσα γέμισε καπνό και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Η πρόεδρος της βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς, δήλωσε ότι δύο βουλευτές τραυματίστηκαν, με τη μία, τη Γιασμίνα Ομπράντοβιτς του κόμματος SNS, να έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται σαν κρίσιμη. Ωστόσο, αρνήθηκε να διακόψει την συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

Από την έναρξη της συνεδρίασης, η αντιπολίτευση με σφυρίχτρες και ντουντούκες προσπαθούσε να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξή της. Κάποιοι βουλευτές σήκωσαν και πλακάτ με ματωμένα χέρια και φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι».

Bίντεο από τη συνεδρίαση δείχνουν το χάος που επικράτησε στην αίθουσα, με βουλευτές να πιάνονται στα χέρια:

