«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν προκαλέσει οι θυελλώδη άνεμοι που πνέουν από το πρωί στην Κρήτη.
Στο έλεος θυελλωδών ανέμων βρίσκεται σήμερα Τετάρτη (21/1) η Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι σε αρκετές περιοχές φτάνουν και τα 9 Μποφόρ. Στην περιοχή της Ιεράπετρας αρκετά θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης στην Άνω Βιάννο συνδυαστικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο δήμαρχος, Παύλος Μπαριτάκης ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η διδασκαλία για σήμερα 21/01/26 από 10:00 μέχρι λήξη ωραρίου και κλείνουν οι σχολικές μονάδες: Δημοτικό Άνω Βιάννου Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου Γυμνάσιο Βιάννου Λύκειο Βιάννου.

