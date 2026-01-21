Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε που εμπλέκεται στο φονικό τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, όπου που έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής τον Ιανουάριο του 2025.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για το σύνολο των πράξεων που του αποδόθηκαν, καθώς και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, εάν η Τροχαία είχε ενεργήσει όπως όφειλε, ο κατηγορούμενος δεν θα είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Στη συνέχεια, από την πλευρά της υπεράσπισης κατατέθηκε αίτημα για αναστολή της ποινής ενόψει της έφεσης, καθώς και για κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορούμενου.

Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις κατηγορίες είχε προτείνει η εισαγγελέας έδρας.

Στην πρόταση της τόνισε πως ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσικό φάρμακο, η χρήση του οποίου δεν επιτρέπει την οδήγηση, και ότι πήρε με τη βία τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από το φίλο του και επέμενε να οδηγήσει.

Υπογράμμισε πως ο 45χρονος είχε μια σταθερά παραβατική συμπεριφορά και ότι μετά το ατύχημα δεν δίστασε να κατονομάσει το φίλο του ως οδηγό και όχι το εαυτό του.

Μίλησε για τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου και τόνισε πως η έρευνα έδειξε πως η Πόρσε βρέθηκε εντός του ρεύματος του Suzuki του 22χρονου θύματος, “που σημαίνει ότι ακόμα και αν είχε τα φώτα ρυθμισμένα πάνω του κανονικού δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα”.

Ο 45χρονος κάθισε στο εδώλιο με τις εξής κατηγορίες:

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

• Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Με πληροφορίες από Χανιώτικα Νέα και parakritika.gr