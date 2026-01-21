ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον νέο Σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που φιλοξενήθηκε στον νέο σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου και διοργανώθηκε από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης» και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολλοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία.

Στη δράση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μιχάλη Καλογριδάκη. Παρόντες ήταν, επίσης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιδιανών, κ. Γιώργος Γαϊτανόπουλος, Αρωνίου, κ. Δημήτρης Σταμπολάκης, και Στερνών, κ. Δημήτρης Γιανναράκης.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Χανίων ευχαρίστησε τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης», καθώς και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» για τη σημαντική συμβολή τους, επισημαίνοντας: «Η εθελοντική δράση της αιμοδοσίας εγκαινιάζει ουσιαστικά τον νέο σταθμό του ΕΚΑΒ, ο οποίος διαμορφώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων και έχει παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου».

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης πραγματοποιήθηκε, επίσης, ενημέρωση των πολιτών και δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές...

0
Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν...

Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της...

0
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε,...

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές...

0
Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν...

Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της...

0
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη
Επόμενο άρθρο
Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές στη Γαύδο – Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΓΣΕΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τα ωράρια, την τηλεργασία και τους μισθούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η...

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές στη Γαύδο – Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν...

Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε,...

«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν προκαλέσει οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST