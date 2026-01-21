Δήμος Χανίων:Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον νέο Σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που φιλοξενήθηκε στον νέο σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου και διοργανώθηκε από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης» και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολλοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία.

Στη δράση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μιχάλη Καλογριδάκη. Παρόντες ήταν, επίσης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιδιανών, κ. Γιώργος Γαϊτανόπουλος, Αρωνίου, κ. Δημήτρης Σταμπολάκης, και Στερνών, κ. Δημήτρης Γιανναράκης.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Χανίων ευχαρίστησε τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης», καθώς και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» για τη σημαντική συμβολή τους, επισημαίνοντας: «Η εθελοντική δράση της αιμοδοσίας εγκαινιάζει ουσιαστικά τον νέο σταθμό του ΕΚΑΒ, ο οποίος διαμορφώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων και έχει παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου».

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης πραγματοποιήθηκε, επίσης, ενημέρωση των πολιτών και δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών.