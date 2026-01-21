ΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές στη Γαύδο – Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν οι κάμερες στο λιμάνι της ακριτικής Γαύδου.

Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ που πνέουν από το πρωί στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν δύο βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι, καΐκια να βγουν στη στεριά ενώ και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Δύσκολες ώρες και για το προσωπικό της δύναμης Frontex που βρίσκεται μόνιμα στην Γαύδο. Προκειμένου να διασώσουν το σκάφος τους και να μην βουλιάξει, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Πορτογαλία, έχουν ανέβει πάνω στο φουσκωτό της Frontex και κινούνται μέσα στο λιμάνι, καθώς αν το δέσουν στον προβλήτα υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.

Δείτε τις συγκλονιστικές φωτογραφίες

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Δήμος Χανίων:Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον νέο Σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου
ΠΚ team
ΠΚ team
ΓΣΕΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τα ωράρια, την τηλεργασία και τους μισθούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η...

Δήμος Χανίων:Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον νέο Σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που φιλοξενήθηκε...

Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε,...

«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν προκαλέσει οι...

