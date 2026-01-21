Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές στη Γαύδο – Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί

Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα.
Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν οι κάμερες στο λιμάνι της ακριτικής Γαύδου.
Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ που πνέουν από το πρωί στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν δύο βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι, καΐκια να βγουν στη στεριά ενώ και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.
Δύσκολες ώρες και για το προσωπικό της δύναμης Frontex που βρίσκεται μόνιμα στην Γαύδο. Προκειμένου να διασώσουν το σκάφος τους και να μην βουλιάξει, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Πορτογαλία, έχουν ανέβει πάνω στο φουσκωτό της Frontex και κινούνται μέσα στο λιμάνι, καθώς αν το δέσουν στον προβλήτα υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ