«Η προστασία των ζώων είναι ζήτημα παιδείας και πολιτισμού»: Σημαντικά μηνύματα από τη διημερίδα φιλοζωίας που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της φιλοζωικής κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αποτέλεσε η διημερίδα φιλοζωίας «Σχεδιάζοντας μια Φιλόζωη Κοινότητα», που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου στις 13 και 14 Μαρτίου 2026, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή από μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Η διημερίδα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, αναδεικνύοντας τη σημασία της φιλοζωίας, της πρόληψης της κακοποίησης των ζώων και του ρόλου της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό προς όλα τα έμβια όντα.

Οι δράσεις του διημέρου, που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την εντεταλμένη σύμβουλο Φροντίδας Αδέσποτων & Ζώων Συντροφιάς κ. Καλλιόπη Σηφαντωνάκη και τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Μπελούκα, πραγματοποιήθηκαν στην Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο κτίριο του παλαιού Ειρηνοδικείου και στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, με τη συμμετοχή πλήθους μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/τριες Δημοτικού και Γυμνασίου της πόλης του Αγίου Νικολάου και της Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου Ελούντας, καθώς και παιδικό φιλοζωικό εργαστήριο για νήπια και προνήπια. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, αφήγηση και διαδραστικά παιχνίδια, τα παιδιά γνώρισαν τις βασικές ανάγκες των ζώων, καλλιέργησαν ενσυναίσθηση και έμαθαν υπεύθυνους τρόπους αλληλεπίδρασης με τα ζώα συντροφιάς. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τις εκδόσεις Welldone και τις Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων & Οργανισμών (Ζω.Ε.Σ.).

Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας, με τίτλο «Η Φιλοζωία στην Τάξη: Εκπαιδευτικό Υλικό, Βιωματικές δράσεις & νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις», με εισηγήτρια τη βραβευμένη εκπαιδευτικό και ζωοθεραπεύτρια κ. Κατερίνα Παπαποστόλου, ιδρύτρια των Ζωοφιλικών Ενημερώσεων Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών (Ζω.Ε.Σ.), με πολυετή εμπειρία σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία που συνδέουν τη φιλοζωία με την εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο Ψηφιακός Φάκελος Φιλοζωίας, έργο που υλοποιείται με την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς, καθώς και το πρόγραμμα PAW (Erasmus+).

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν ιδέες για Εργαστήρια Δεξιοτήτων, δράσεις Ενεργού Πολίτη και προγράμματα φιλοζωίας και φιλαναγνωσίας, καθώς και προτάσεις για τον σχεδιασμό φιλοζωικού εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία βιωματικών φιλοζωικών εργαστηρίων μυθοπλασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη ζωοπαιδαγωγική στο σχολείο και στα βραβευμένα προγράμματα ζωοθεραπείας του Δημοτικού Σχολείου Νησίου.

Η διημερίδα κορυφώθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, με την εσπερίδα «Η Αθέατη Πλευρά της Φιλοζωίας», κατά την οποία παρουσιάστηκαν σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την προστασία των ζώων συντροφιάς, την πρόληψη της κακοποίησης και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η προστασία και η φροντίδα των ζώων αποτελεί ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας πραγματικά φιλοζωικής κοινότητας.

Η εσπερίδα άνοιξε με την παρουσίαση από την εκπαιδευτικό κ. Σοφία Μηλιώνη των δράσεων για την καλλιέργεια της φιλοζωικής συνείδησης που υλοποιήθηκαν κατά τη φετινή χρονιά στο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κ. Νικόλαος Χρυσάκης ανέπτυξε το θέμα της κακοποίησης των ζώων και τη σύνδεσή της με τον ευρύτερο κύκλο της βίας στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της θεσμικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Η εκπαιδευτικός και ζωοθεραπεύτρια κ. Κατερίνα Παπαποστόλου αναφέρθηκε στη δύναμη της ζωοθεραπείας και στη συμβολή της στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και στη μείωση της σχολικής βίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση.

Η κτηνίατρος κ. Καλλιόπη Παντούλη παρουσίασε τη σημασία της υγείας των ζώων ως αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα των ζώων συντροφιάς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την υγεία της κοινωνίας.

Ο Αστυνόμος Α΄, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης ανέπτυξε τις υποχρεώσεις των κατόχων ζώων συντροφιάς και τον ρόλο της Αστυνομίας Προστασίας Ζώων στην αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης.

Ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Γαϊτανάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει η κακοποίηση των ζώων στην εικόνα ενός τουριστικού προορισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης στάσης των πολιτών.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Δρ. Νικόλαος Τριχάς παρουσίασε την προοπτική ανάπτυξης φιλοζωικού τουρισμού στην Κρήτη, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν η προστασία των ζώων συνδυάζεται με βιώσιμες τουριστικές πρακτικές.

Τέλος, η εθελόντρια κ. Μαρία Καφετζάκη μίλησε για τη σημασία του εθελοντισμού και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και φορέων, παρουσιάζοντας εμπειρίες από τη δράση των εθελοντών στην προστασία των αδέσποτων ζώων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή τιμητικών πλακετών από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου προς όλους τους ομιλητές, ενώ στην κ. Μηλιώνη απονεμήθηκε έπαινος για τη στήριξη των μαθητών και εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου στην προσπάθεια καλλιέργειας φιλοζωικής κουλτούρας στον τόπο μας.

Επιπλέον, στην κ. Κατερίνα Παπαποστόλου προσφέρθηκε μια πρωτότυπη κατασκευή που δημιούργησαν μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, ως συμβολική έκφραση ευχαριστίας για τη συμβολή της στην προώθηση της φιλοζωίας και της εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους εθελοντές και τους πολίτες που συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις της διημερίδας, που αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας πιο υπεύθυνης και φιλοζωικής κοινότητας – επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των ζώων είναι ζήτημα παιδείας, συνεργασίας και πολιτισμού.