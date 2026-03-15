Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Γαστρονομικό Εργαστήριο Σαρακοστής στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου από τον Σύλλογο Σύγχρονης & Παραδοσιακής Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων»

Με μυρωδιές και μικρασιάτικες γεύσεις, «πλημμύρισε» το ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, όπου πραγματοποιήθηκε, το Γαστρονομικό Εργαστήριο Σαρακοστής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σύγχρονης & Παραδοσιακής Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων».

Κατά τη διάρκεια της δράσης, η κυρία Σουλτάνα Παπαστεργίου μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους, μια ξεχωριστή συνταγή, νηστίσιμο «φρικασέ» με μανιτάρια, συνταγή που έμαθε από τη γιαγιά της, η οποία καταγόταν από τη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης.

Τα υλικά, τα αρώματα και οι γεύσεις «ταξίδεψαν» τα μέλη του ΚΑΠΗ και όσους δοκίμασαν το εξαιρετικό φαγητό, στη γαστρονομική κληρονομιά της Μικράς Ασίας

Οι παρευρισκόμενοι, παρακολούθησαν τη διαδικασία παρασκευής, αντάλλαξαν εμπειρίες και στο τέλος είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το νόστιμο φαγητό.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί, το Σύλλογο «Λογάρι Γεύσεων» για την επίσκεψη στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και όσους συμμετείχαν στην όμορφη αυτή δράση!