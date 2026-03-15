Ηράκλειο: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Καραμαλάκης, πατέρας του Μιχάλη Καραμαλάκη

Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Καραμαλάκης, πατέρας του πρώην Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος ηγείται της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας».

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος της παλιάς γενιάς, με ήθος, αρχές και αξίες, που είχε τη χαρά να δει τα παιδιά του – τον Μιχάλη, τη Μαρία και τον Μανώλη – να προχωρούν στη ζωή τους, να δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες και να ακολουθούν τη δική τους πορεία.

Η εξόδιος ακολουθία για τον αείμνηστο Γιώργο Καραμαλάκη θα ψαλεί Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Μασταμπά. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον τόπο καταγωγής του, στον Αχεντριά.

Τα Πολιτικά Κρήτης εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.