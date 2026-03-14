Ένας αιώνας ζωής με αβέβαιο μέλλον στην ιστορική Γεωργική Σχολή Μεσαράς!

Γιατί οι νέοι δεν την προτιμούν – Το Cretalive στους χώρους της Σχολής.
Ρεπορτάζ: Ελένη Μπουρμά
Κάμερα – Μοντάζ: Κώστας Δημάκης
Έναν αιώνα ζωής “μετρά” η Γεωργική Σχολή Μεσαράς με έδρα στον Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας. Έναν αιώνα εκπαίδευσης και πειραματισμού, από το 1927 μέχρι και σήμερα, εισάγοντας και διαδίδοντας την εκμηχάνηση της γεωργίας στην περιοχή. Από το 1997 η Σχολή λειτούργησε ως ΕΠΑΣ Κρήτης, με ειδικότητα στις θερμοκηπιακές κατασκευές και καλλιέργειες και σήμερα ως ΣΑΕΚ Ηρακλείου.
Με σπουδαστές από διάφορα μέρη της χώρας, όπως την Κω, την Κάρπαθο, την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων, και φυσικά από πολλές περιοχές της Κρήτης, θα περίμενε κανείς ότι αυτό το ακατέργαστο υπαίθριο “διαμαντάκι” θα συγκέντρωνε αυξημένο ενδιαφέρον.
Το Cretalive ξεναγήθηκε στους χώρους της Σχολής που, ανάμεσα σε άλλα, διαθέτει θερμοκήπιο και μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας και συνομιλήσαμε τόσο με την Διευθύντρια της Σχολής, κ. Στέλλα Χατζηγεωργίου όσο και με σπουδαστές. Οι οποίοι δεν είναι και πολλοί, αν σκεφτεί κανείς ότι από τις περίπου 60 διαθέσιμες θέσεις, έχουν καλυφθεί μόλις οι 20!
Και από αυτούς τους 20, οι 9 είναι στο πρώτο έτος φοίτησης και οι υπόλοιποι 11 στο δεύτερο. Αριθμός καθόλου ικανοποιητικός για μία κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή όπως η Μεσαρά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γεωργική Σχολή Μεσαράς είναι μία από τις έξι σχολές του ΥΠΑΑΤ, δημόσια δηλαδή, ενώ παρέχονται δωρεάν σίτιση και στέγαση στους σπουδαστές που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η κ. Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στην ιστορία της Σχολής με έμφαση στην αυτάρκεια που είχαν, τα πρώτα χρόνια, όσοι ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα, σε αντίθεση με τη σημερινή σύγχρονη εποχή που δεν είναι όλα “πακέτο” και, δυστυχώς, τίποτα δεδομένο πια…
