ΧΑΝΙΑ

Σοκ στα Χανιά: 29χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε πάρκο – Τον βρήκαν απαγχονισμένο σε δέντρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο 29χρονος εντοπίστηκε από περαστικούς – Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν, όσοι διέσχιζαν το πρωί της Κυριακής, το πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός άνδρας ηλικίας 29 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, που έσπευσαν στο σημείο μαζί με ιατροδικαστή για να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου.

Οι έρευνες αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις πληροφορίες να λένε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή...

0
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας...

0
Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο...

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή...

0
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας...

0
Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας 29χρονος στα Χανιά
Επόμενο άρθρο
Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...

Τουρισμός: Το «κορεσμένο» Ν. Αιγαίο, το κρητικό όπλο και οι… άγνωστοι παράδεισοι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα ελληνικά νησιά αποτελούν διαχρονικά τον κύριο πόλο έλξης...

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το επεισόδιο προπηλακισμού του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για το επεισόδιο προπηλακισμού...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς… ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοένα και πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST