Σοκ στα Χανιά: 29χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε πάρκο – Τον βρήκαν απαγχονισμένο σε δέντρο

Ο 29χρονος εντοπίστηκε από περαστικούς – Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν, όσοι διέσχιζαν το πρωί της Κυριακής, το πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός άνδρας ηλικίας 29 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, που έσπευσαν στο σημείο μαζί με ιατροδικαστή για να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου.

Οι έρευνες αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις πληροφορίες να λένε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. https://www.neakriti.gr/