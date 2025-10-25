ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας 29χρονος στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου

Συνεχίζεται να “χύνεται” αίμα στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου ένας 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε θανατηφόρο τροχαίο.

Σύμφωνα με το zarpanews,https://www.zarpanews.gr/ ένας 29χρονος δικυκλιστής έφυγε από τη ζωή σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι της Κισάμου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, όμως ο άτυχος νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
