Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που γέννησε λίγο μετά τη διάσωσή της

Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο.

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που έφερε στον κόσμο μια 32χρονη μετανάστρια, η οποία διασώθηκε ανοιχτά της Κρήτης.

Η γυναίκα η οποία εντοπίστηκε μαζί με άλλα άτομα σε βάρκα γεμάτη μετανάστες, η οποία εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανότατα εξαιτίας της ταλαιπωρίας και της εξάντλησης που υπέστη κατά το ταξίδι της.

Η μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού -καθώς και άλλων 6 συνολικά παιδιών- νοσηλεύεται επίσης στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου, με την κατάσταση και των δύο να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

 

