ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Επίθεση σημειώθηκε στο Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε γκουρμέ εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας εναντίον του Μάκη Βορίδη όπου βρίσκονταν ως ιδιώτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικού μέσου τα αυγά έπεφταν «βροχή», ενώ ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του έσπευσαν να κρυφτούν σε υπόγειο παρακείμενου χώρου ή του ίδιο χώρου (με τις πληροφορίες να διίστανται).

Αναφέρεται πως έτεροι πελάτες τον βοήθησαν να καταφύγει σε ένα υπόγειο, όπου αναφέρονται δύο διαφορετικά σημεία, το υπόγειο του ίδιου εστιατορίου ή το υπόγειο παρακείμενης επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Νέα Κρήτη, οι «θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες»». Υπενθυμίζεται πως ο πρώην υπουργός είναι κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι και συγκεκριμένα στην οδό Ζώτου, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Η περιγραφή κάνει λόγο για «δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή 60 και πλέον ατόμων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους». Άλλο μέσο της Κρήτης κάνει λόγο για «αυγά, καρέκλες και τραπέζια».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο πως τα άτομα ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο χωρίς όμως να στοιχειοθετεί τον τρόπο διασταύρωσης (για παράδειγμα συνθήματα).

Το εστιατόριο που δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

Σε αντίθεση με άλλα ρεπορτάζ που δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς, η «Νέα Κρήτη» αναφέρει πως ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά. Το εστιατόριο στο οποίο δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανίστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που...

0
Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο. Σε σταθερή αλλά σοβαρή...

Νίκος Καζαντζάκης: Ο άνθρωπος που πάλεψε με...

0
«Στις κουβέντες μας “ο προδότης των ελληνικών θεσμών” λαχταρούσε...

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που...

0
Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο. Σε σταθερή αλλά σοβαρή...

Νίκος Καζαντζάκης: Ο άνθρωπος που πάλεψε με...

0
«Στις κουβέντες μας “ο προδότης των ελληνικών θεσμών” λαχταρούσε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που γέννησε λίγο μετά τη διάσωσή της
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

26 Οκτωβρίου: Γιορτάζουν ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποιος ήταν ο Άγιος Δημήτριος που γιορτάζει σήμερα 26...

Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου,...

Υψηλές πληρότητες και τον Οκτώβριο στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Μάιος ο χειρότερος μήνας για τον τουρισμό –...

Τσιτσιπάς: «Στόχος να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ελληνας τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα πάρει μέρος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST