ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στην Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας θα εγκαινιάσει τη νέα παιδική χαρά που διαμορφώθηκε στην Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι, με χρηματοδότηση ύψους 273.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Η νέα παιδική χαρά σχεδιάστηκε με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και αισθητικής, αποτελώντας πλέον έναν πρότυπο χώρο παιχνιδιού και χαράς στο κέντρο του Γαζίου, τον οποίο καθημερινά επισκέπτονται δεκάδες παιδιά και γονείς.

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί ένα εντυπωσιακό θεματικό καράβι, πλήρως εξοπλισμένο με ασφαλή και καινοτόμα παιχνίδια, που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μικρών φίλων.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκπλήξεις, διαδραστικά παιχνίδια και κεράσματα, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη λειτουργίας της νέας παιδικής χαράς

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας...

0
Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο...

Κρήτη:Συγκρατημένη ικανοποίηση από την εφετινή παραγωγή ελαιολάδου

0
Μ. Γιαννούλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Υψηλό το κόστος, πιέζει η...

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας...

0
Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο...

Κρήτη:Συγκρατημένη ικανοποίηση από την εφετινή παραγωγή ελαιολάδου

0
Μ. Γιαννούλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Υψηλό το κόστος, πιέζει η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Συγκρατημένη ικανοποίηση από την εφετινή παραγωγή ελαιολάδου
Επόμενο άρθρο
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας 29χρονος στα Χανιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Παππού, σε αγαπώ»: Ο συγκινητικός επικήδειος του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου

ΠΚ team ΠΚ team -
«Παππού, αυτό που ήθελες να πετύχεις ήταν η ένωση». Μέσα...

Καιρός: Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα...

Με το «Ας κρατήσουν οι χοροί…» η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Συγκίνηση, δάκρυα και τραγούδια στο τελευταίο αντίο στον Διονύση...

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός ένας 29χρονος στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST