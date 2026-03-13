Σούπερ μάρκετ: Καλπάζουν τα φθηνά προϊόντα – Υπό ασφυκτική πίεση ο καταναλωτής

Το 63% των Ελλήνων έχει μόνο για τα βασικά – Τι δείχνει η έρευνα της NielsenIQ – Γιατί οι Έλληνες είναι από τους πιο απαισιόδοξους στον κόσμο

Κλίμα ανασφάλειας επικρατεί σε επιχειρήσεις και καταναλωτές για διαφορετικούς λόγους ο καθένας – και οι δύο συντελεστές της αγοράς αδυνατούν να προβλέψουν τις εξελίξεις και να σχεδιάσουν μεσοπρόθεσμα.

Μάλιστα οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πιο απαισιόδοξοι από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και το πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι πως το 63% των καταναλωτών «έχει μόνο για τα βασικά» – ενώ παγκοσμίως το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41%! Αλλά και το κλίμα μεταξύ των επιχειρηματιών δεν είναι ιδιαίτερα … «εύκρατο»!

Σχολιάζοντας σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με αρκετά επικριτικό τρόπο την επαναφορά του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και το ερώτημα όλων είναι αν θα είναι τρίμηνης διάρκειας ή αν θα συνεχιστεί για όλο το 2026.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο κ. Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader, Mediterranean cluster NIELSEN IQ, στην 31η Γενική Συνέλευση του ECR «Η καταναλωτική ψυχολογία παραμένει πιεσμένη: στην Ελλάδα το 52% των καταναλωτών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με πριν έναντι 32% παγκοσμίως, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, το 63% έχει μόνο για τα βασικά (έναντι 41% παγκοσμίως)».

Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ

Και πρόσθεσε ότι «Η σωρευτική επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις τιμές παραμένει έντονη καθώς η μέση ετήσια πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2025 φτάνει το 48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα». Μάλιστα «ειδικά στο ενεργειακό κόστος η σωρευτική άνοδος στον δείκτη ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας έχει φτάσει περίπου τις 120 μονάδες έναντι του 2006, αποτυπώνοντας το βάθος της επιβάρυνσης που συνεχίζει να επηρεάζει την κατανάλωση».

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς στη διάρκεια του 2025 αυξήθηκε κατά 5,7%, και διαμορφώθηκε στα 19,323 δισ. ευρώ έναντι 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Και σύμφωνα με τη Nielsen «ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά 7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες».

Αναφορικά με τα τρόφιμα και τα ποτά, αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς με ετήσια ανάπτυξη 6,8%, ενώ τα «επί ζυγίω» φρέσκα προιόντα κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη άνοδο, 10,1%, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής συνεχίζει να δίνει βάρος στις βασικές καθημερινές αγορές, ανέφερε ο κ. Φλώρος.

Τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2025 η ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης προήλθε κυρίως από τον όγκο, καθώς η αγορά έκλεισε με αύξηση 5,9% «που αναλύεται σε 4,2% αύξηση όγκου και μόλις 1,7% αύξηση τιμών. Το στοιχείο αυτό δείχνει σαφή επάνοδο της πραγματικής κατανάλωσης μετά την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων»!

Σχετικά με τα Private Label, με βάση τη Nielsen αυτά «συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με ανάπτυξη 6,1%, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό τους από 24,3% σε 24,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αναζήτηση αξίας παραμένει ισχυρό κριτήριο επιλογής για τον Έλληνα καταναλωτή».

Ο κλάδος των καταλυμάτων παρουσίασε πολύ ισχυρή ανάκαμψη μετά το 2020, καθώς ο ετήσιος τζίρος του αυξήθηκε από 2,420 δισ. ευρώ το 2020 σε 11,766 δισ. ευρώ το 2025. Και ο κλάδος Food Services (HORECA) παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2023, καθώς ο ετήσιος τζίρος του υποχώρησε από 10,848 το 2023 σε 10,735 το 2025, δηλαδή κατά περίπου 1,0%.

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές

Αναφορικά με τις περιοχές, η Αττική παραμένει η σημαντικότερη περιοχή για την αγορά, καθώς συνεισφέρει το 41% της συνολικής αξίας παρότι η ετήσια ανάπτυξή της (5,9%) είναι χαμηλότερη από τον συνολικό μέσο όρο της Ελλάδας (7,1%) και αρκετά χαμηλότερη από τα Νησιά (10%).

Εχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι πέρυσι με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις προσφορές η «προωθητική ένταση μειώθηκε μέσα στο 2025, ιδιαίτερα στα FMCGs – επώνυμα προιόντα, όπου από 64,4% τον Ιανουάριο έπεσε στο 39,6% τον Δεκέμβριο»!

Σχετικά με το 2026, ο κ. Φλώρος σημείωσε πως «ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου το πρώτο δίμηνο παρουσιάζει αύξηση 6,1%. Η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται το 2026, αλλά με χαμηλότερη δυναμική, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα η αύξηση της αξίας πωλήσεων στο FMCG διαμορφώνεται στο 4,9%, έναντι 8,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο».