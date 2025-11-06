ΚΡΗΤΗ

Σπουδαία ανακάλυψη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μηχανισμός προστασίας του DNA που μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ερευνητική ομάδα του Δρ Γεωργίου Ζάχου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακάλυψε έναν νέο μηχανισμό που μπορεί να προστατεύσει από καρκινογένεση, μέσω σταθεροποίησης «γεφυρών» DNA κατά την κυτταρική διαίρεση. Η ανακάλυψη αυτή που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό «The EMBO Journal» (https://lnkd.in/dJxnviaC) με κύρια ερευνήτρια την Δρ. Σοφία Μπαλαφούτη και επιστημονικά υπεύθυνους τον κ. Ζάχο και τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ Ελένη Πετσαλάκη, μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τη δημιουργία και εξέλιξη του καρκίνου και στοχεύει στην ανάπτυξη νέων, πιο αποτελεσματικών μεθόδων για την καταπολέμησή του.

Καθώς ο οργανισμός μας αναπτύσσεται, τα κύτταρα του σώματός μας πολλαπλασιάζονται και το γενετικό τους υλικό (DNA) διπλασιάζεται και μοιράζεται ομοιόμορφα στα δύο θυγατρικά κύτταρα που δημιουργούνται. Ωστόσο, κάποιες φορές το DNA των κυττάρων μπλέκεται και δημιουργούνται μακριά «νήματα» που ονομάζονται «γέφυρες DNA», οι οποίες, εάν σπάσουν, μπορεί να οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Για να εμποδίσουν λοιπόν το σπάσιμο των γεφυρών DNA, τα κύτταρα του ανθρώπου κατασκευάζουν «συσσωματώματα» από μια πρωτεΐνη του κυττάρου που ονομάζεται ακτίνη στις βάσεις των γεφυρών DNA για να τις υποστηρίξουν. Πώς όμως τα κύτταρα αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των γεφυρών DNA και πώς κατασκευάζουν τα στηρίγματα ακτίνης για να τις σταθεροποιήσουν δεν ήταν έως τώρα κατανοητό.

Στην παραπάνω μελέτη, δείχθηκε ότι, κατά τη διαίρεση κυττάρων ανθρώπου, οι θυγατρικοί πυρήνες με γέφυρες DNA «τεντώνονται», βρίσκονται δηλαδή υπό μηχανική τάση η οποία απαιτεί αλληλεπίδραση των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών του συμπλόκου LINC της πυρηνικής μεμβράνης Sun1/2-Nesprin-2 με τον κυτταροσκελετό ακτίνης του κυτταροπλάσματος. Η τάση αυτή επάγει τη συσσώρευση της πρωτεΐνης Nesprin-2 στη βάση της γέφυρας DNA και την τοπική ενεργοποίηση της μικρής GTPάσης RhoA, μέσω σύνδεσης της ενεργοποιητικής πρωτεΐνης PDZ RhoGEF με ειδικά τμήματα της πρωτεΐνης Nesprin-2. Ακολούθως, η ενεργή πρωτεΐνη RhoA, ενεργοποιεί καθοδικά σηματοδοτικά μονοπάτια που αναδιαμορφώνουν τον κυτταροσκελετό ακτίνης και οδηγούν στον σχηματισμό συσσωματωμάτων ακτίνης στη βάση της γέφυρας DNA. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν έναν νέο μηχανισμό μέσω του οποίου τα κύτταρα με γέφυρες DNA μετατρέπουν τη μηχανική παραμόρφωση του πυρήνα σε βιοχημική σηματοδότηση, μέσω του μοριακού μονοπατιού LINC–PDZ–RhoA, για να επάγουν τη δημιουργία συσσωματωμάτων ακτίνης και να εμποδίσουν τη θραύση των γεφυρών DNA.

Το παραπάνω ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο των Δράσεων «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 629) και «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 2486), καθώς και από την Fondation Santé και την Worldwide Cancer Research.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Ενυδρείο Κρήτης: Δύο χελώνες επιστρέφουν στο φυσικό...

0
Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Ενυδρείο Κρήτης: Δύο χελώνες επιστρέφουν στο φυσικό...

0
Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εντυπωσίασε το μουσικό αφιέρωμα της Περιφέρειας Κρήτης για το παραδοσιακό κρασί με τον Δημήτρη Μαραμή
Επόμενο άρθρο
Οι έντονες αναμνήσεις και η νοσταλγία του Ρεθύμνου αφήνουν το αποτύπωμα τους στη SOCCA Premier League
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο σε πάρτι και γάμους

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται αύριο και στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία – Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για...

Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

ΠΚ team ΠΚ team -
Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST