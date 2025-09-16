Ο πρώην βουλευτής ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ και έχει διατελέσει υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά (2014).

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε το δικό του κόμμα «Δημοκράτες» και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές συμμετείχε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται συνάντηση του Ανδρέα Λοβέρδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα ανακοινωθεί και επισήμως η προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία.