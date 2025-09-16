ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πρώην βουλευτής ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ και έχει διατελέσει υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά (2014).

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε το δικό του κόμμα «Δημοκράτες» και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές συμμετείχε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται συνάντηση του Ανδρέα Λοβέρδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα ανακοινωθεί και επισήμως η προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συγκινημένη η Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά...

0
«Τα βλέπεις τόσο μικρούλια, με αυτά τα ματάκια να...

Η Ελλάδα απαντά σε ΟΗΕ για Λιβύη:...

0
Λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση του επίσημου ενδιαφέροντος της...

Συγκινημένη η Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά...

0
«Τα βλέπεις τόσο μικρούλια, με αυτά τα ματάκια να...

Η Ελλάδα απαντά σε ΟΗΕ για Λιβύη:...

0
Λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση του επίσημου ενδιαφέροντος της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συγκινημένη η Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Είναι δύσκολο! Γύρισα από την άλλη και άρχισα να κλαίω»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από...

«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST