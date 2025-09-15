Συγκινημένη η Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Είναι δύσκολο! Γύρισα από την άλλη και άρχισα να κλαίω»

«Τα βλέπεις τόσο μικρούλια, με αυτά τα ματάκια να σε κοιτάνε…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, Πρωίαν σε είδον, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μίλησε για το έργο της ως Υπουργός Τουρισμού. Λίγο πριν το τέλος της συζήτησής της με τους δύο παρουσιαστές, ωστόσο, μίλησε και για την προσωπική της ζωή, για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Μίνω Μάτσα συγκεκριμένα.

Πριν από μερικές ημέρες, πήγαν πρώτη μέρα στο σχολείο, προνήπιο συγκεκριμένα, καθώς η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει επίσημα, και η ίδια εξομολογήθηκε πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Είναι και τα δύο μόλις 4 ετών και η ίδια τα βλέπει ακόμα σαν μωρά – δείτε εδώ την ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλιά τους πριν από μερικές ημέρες.

Οι συγκίνηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της

«Έχω τα δίδυμα που είναι 4 ετών και τώρα πήγαν προνήπιο. Το πρωί τα άφησα στο σχολικό και ξέρετε εκεί στις αρχές που πρέπει να τα αφήσεις και τους λες “σ’ αγαπώ πολύ”, λίγο κάτι σε πιάνει. Τα βλέπεις τόσο μικρούλια, με αυτά τα ματάκια να σε κοιτάνε… Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε όλες οι μαμάδες. Έτσι κάνουμε όλοι οι γονείς», είπε αρχικά.

Και έπειτα εξομολογήθηκε για το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί: «Το καλοκαίρι κάναμε καταπληκτικές διακοπές. Κρήτη βεβαίως! Και τους αρέσει πολύ! Και τους αρέσει και η ιδέα του αεροπλάνου. Τα πιο απλά πράγματα τους εντυπωσιάζουν και εκεί συνειδητοποιείς ότι πρέπει να παίρνουμε περισσότερη χαρά από τα απλά πράγματα. Μας μαθαίνουν τόσα πολλά αυτά τα παιδιά».

Επιστρέφοντας, όμως, στην πρώτη μέρα του σχολείου, δήλωσε: «Η πρώτη ημέρα που πήγαν στο σχολείο, την περασμένη Πέμπτη, ήταν η πιο δύσκολη για εμένα, γιατί με το που μπήκαν στο σχολικό και γύρισα από την άλλη, άρχισα να κλαίω. Δεν το φανταζόμουν! Πήρα τη μαμά μου και με ρωτούσε “τι έπαθες;”.

Της είπα “τα παιδιά πήγαν σχολείο” και μου είπε ότι “αυτό θα το περνάς κάθε φορά, σε κάθε στάδιο που αποχωρίζεσαι τα παιδιά”. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το νιώθουμε αυτό. Λένε ότι πέρασαν πολύ ωραία την πρώτη ημέρα στο σχολείο».https://www.youweekly.gr/