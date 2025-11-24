Στην τελική ευθεία για τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Ηρακλείου

Σπιτάκια σε κεντρικά σημεία της πόλης για όλα τα φιλανθρωπικά

σωματεία που κατέθεσαν σχετική αίτηση στον Δήμο Ηρακλείου

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των οικίσκων της βραχυχρόνιας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Ηρακλείου, όπως είχαν εγκριθεί και από τη Δημοτική Επιτροπή (20/11), έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/11, και στα οκτώ φιλανθρωπικά σωματεία που κατέθεσαν τη σχετική αίτηση στο Δήμο Ηρακλείου θα δοθούν χριστουγεννιάτικοι οικίσκοι στο κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα στην πλατεία Λιονταριών και πέριξ αυτής.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην κοινωνική προσφορά των φιλανθρωπικών σωματείων και δήλωσε: «Έχει ληφθεί πρόνοια ώστε τα φιλανθρωπικά σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται επίσης εκείνες τις ημέρες, να έχουν, και έχει εξασφαλιστεί χώρος, ακριβώς στην ίδια ζώνη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ορθό διότι βεβαίως όλοι μας αναγνωρίζουμε την προσφορά των Σωματείων αλλά και τη δυνατότητα που τους δίνει η δραστηριοποίηση αυτές τις ημέρες για την ενίσχυση πόρων που κατευθύνονται σε κοινωνικούς σκοπούς».

Στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής προβλέπονται συνολικά 29 θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα ξύλινα Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια. Οι 8 από αυτές, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν σε φιλανθρωπικά σωματεία, έπειτα από κλήρωση που θα διεξάγει το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων του Δήμου Ηρακλείου, βρίσκονται στα σημεία:

• Δικαιοσύνης και Έβανς (2)

• Οδός 1866 (σταυρός)

• Ίδης και Ταγματάρχου Τζουλάκη (2)

• Πλατεία Καλλεργών

• Έναντι Λότζια

• Δαιδάλου και Αποστόλου Παύλου (Λιοντάρια)

Οι υπόλοιπες θέσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις, βρίσκονται στην Λ. Δικαιοσύνης, στην πλ. Δασκαλογιάννη, στη συμβολή της 1866 και της Λ. Δικαιοσύνης, καθώς στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου (Λιοντάρια). Η έναρξη της λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς έχει οριστεί για 30 ημέρες, το διάστημα από 7 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026.